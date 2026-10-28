सशाचा शत्रू कोण?

Aarti Badade

सशाचे नैसर्गिक शत्रू कोणते?

ससा हा शाकाहारी प्राणी असून जंगलात अनेक मांसाहारी प्राणी त्याची शिकार करतात, त्यामुळे त्याला सतत सावध राहावे लागते.

Rabbit | sakal

कोल्हा करतो सशाची शिकार

कोल्हा हा सशाचा एक प्रमुख नैसर्गिक भक्षक आहे, जो संधी मिळताच सशाची शिकार करू शकतो.

rabbit enemies

| sakal

लांडगा आणि बिबट्याचाही धोका

लांडगा, बिबट्या आणि इतर काही मांसाहारी प्राणी सशाची शिकार करू शकतात, मात्र हा धोका परिसरातील वन्यजीवांवर अवलंबून असतो.

rabbit enemies

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esakal

भक्षक पक्ष्यांपासूनही धोका

गरुड, घार आणि मोठ्या घुबडांसारखे शिकारी पक्षी सशांवर हल्ला करू शकतात, विशेषतः लहान सशांना त्यांच्यापासून अधिक धोका असतो.

Rabbit | sakal

साप आणि अजगरही करू शकतात शिकार

मोठे साप आणि अजगर काही परिस्थितींमध्ये सशांची शिकार करतात, त्यामुळे सशांना जमिनीवरील आणि झुडपांमधील धोक्यांपासूनही सावध राहावे लागते.

Rabbit | sakal

सशाची ऐकण्याची क्षमता असते तीव्र

सशाचे कान अत्यंत संवेदनशील असतात, त्यामुळे आजूबाजूला होणाऱ्या हालचाली आणि आवाज टिपून तो संभाव्य धोक्याचा अंदाज घेऊ शकतो.

Rabbit | sakal

वेगाने धावून करतो बचाव

धोक्याची चाहूल लागताच ससा वेगाने धावतो आणि झुडपांमध्ये किंवा बिळात लपून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करतो.

Rabbit | sakal

कोळंबी बनवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

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Sakal

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