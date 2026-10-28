सशाचा शत्रू कोण?

Aarti Badade
ससा हा शाकाहारी प्राणी असून जंगलात अनेक मांसाहारी प्राणी त्याची शिकार करतात, त्यामुळे त्याला सतत सावध राहावे लागते.
कोल्हा हा सशाचा एक प्रमुख नैसर्गिक भक्षक आहे, जो संधी मिळताच सशाची शिकार करू शकतो.
rabbit enemies
लांडगा, बिबट्या आणि इतर काही मांसाहारी प्राणी सशाची शिकार करू शकतात, मात्र हा धोका परिसरातील वन्यजीवांवर अवलंबून असतो.
esakal
गरुड, घार आणि मोठ्या घुबडांसारखे शिकारी पक्षी सशांवर हल्ला करू शकतात, विशेषतः लहान सशांना त्यांच्यापासून अधिक धोका असतो.
मोठे साप आणि अजगर काही परिस्थितींमध्ये सशांची शिकार करतात, त्यामुळे सशांना जमिनीवरील आणि झुडपांमधील धोक्यांपासूनही सावध राहावे लागते.
सशाचे कान अत्यंत संवेदनशील असतात, त्यामुळे आजूबाजूला होणाऱ्या हालचाली आणि आवाज टिपून तो संभाव्य धोक्याचा अंदाज घेऊ शकतो.
धोक्याची चाहूल लागताच ससा वेगाने धावतो आणि झुडपांमध्ये किंवा बिळात लपून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करतो.
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Sakal