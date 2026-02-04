Ravneet Bittu : रवनीत बिट्टू आहेत तरी कोण?, राहुल गांधींनी ज्यांना सर्वांसमोरच म्हटले 'गद्दार'

Mayur Ratnaparkhe

बेअंत सिंग यांचे नातू -

रवनीत सिंग बिट्टू हे पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांचे नातू आहेत.

केंद्रीय राज्यमंत्री -

रवनीत सिंग बिट्टू सध्या मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून काम करतात.

कोणतं मंत्रालय? -

त्यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.

आधी काँग्रेसमध्ये होते -

भाजपमध्ये येण्यापूर्वी रवनीत सिंग बिट्टू काँग्रेसमध्ये होते. ते मार्च २०२४ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले.

राज्यसभेवर -

२०२४ मध्ये भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्यानंतर ते राजस्थानमधून राज्यसभेवर निवडून आले.

लोकसभा निवडणुकीत पराभूत -

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लुधियानामधून त्यांचा पराभव झाला होता.

काँग्रेस पक्षातून सुरूवात -

बिट्टू यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षातून केली.

लोकसभा निवडणुकीत विजय -

२०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यांनी लुधियाना मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकली

