Johnny Lever VS Rajpal Yadav : कोण आहे सर्वांत मोठा कॉमेडी किंग?

Saisimran Ghashi

जॉनी लिव्हरचा जन्म

ते 14 जुलै 1957 रोजी जन्मले.

जॉनी लिव्हरचे कुटुंब

1984 मध्ये सुजाता लिव्हरशी लग्न, त्यांना जेमी आणि जेसी या दोन मुली आहेत.

जॉनी लिव्हरची सुरुवात

स्टँडअप कॉमेडी आणि कल्याणजी-आनंदजी यांच्यासोबत संगीतमय कार्यक्रमांतून करिअरला सुरुवात.

जॉनी लिव्हरचा पहिला चित्रपट

सुनील दत्त निर्मित ‘दर्द का रिश्ता’ हा त्यांचा पहिला चित्रपट.

लोकप्रिय चित्रपट

बाजिगर, दीवाना मस्ताना, गोलमाल 3, फिर हेरा फेरी, आणि हाऊसफुल 2.

जॉनी लिव्हरची इन्कम

जॉनी लिव्हरची अंदाजे नेट वर्थ $12 दशलक्ष (सुमारे ₹100 कोटी) आहे.

राजपाल यादवचा जन्म

ते 16 मार्च 1971 रोजी शाहजहानपूर, उत्तर प्रदेश येथे जन्मले.

पूर्ण नाव

राजपाल यादव यांचे पूर्ण नाव राजपाल नौरंग यादव आहे.

राजपाल यादवचे कुटुंब

राधा यादवशी लग्न, त्यांना दोन मुली आहेत.

राजपाल यादवचे शिक्षण

लखनऊच्या भारतेंदू नाट्य अकादमी आणि दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून प्रशिक्षण.

लोकप्रिय चित्रपट

हंगामा, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, चुप चुप के, आणि भूल भुलैया.

राजपाल यादवची इन्कम

राजपाल यादवची अंदाजे नेट वर्थ $10 दशलक्ष (सुमारे ₹85 कोटी) आहे.

