Johnny Lever VS Rajpal Yadav : कोण आहे सर्वांत मोठा कॉमेडी किंग?

Saisimran Ghashi
ते 14 जुलै 1957 रोजी जन्मले.
1984 मध्ये सुजाता लिव्हरशी लग्न, त्यांना जेमी आणि जेसी या दोन मुली आहेत.
स्टँडअप कॉमेडी आणि कल्याणजी-आनंदजी यांच्यासोबत संगीतमय कार्यक्रमांतून करिअरला सुरुवात.
सुनील दत्त निर्मित ‘दर्द का रिश्ता’ हा त्यांचा पहिला चित्रपट.
बाजिगर, दीवाना मस्ताना, गोलमाल 3, फिर हेरा फेरी, आणि हाऊसफुल 2.
जॉनी लिव्हरची अंदाजे नेट वर्थ $12 दशलक्ष (सुमारे ₹100 कोटी) आहे.
ते 16 मार्च 1971 रोजी शाहजहानपूर, उत्तर प्रदेश येथे जन्मले.
राजपाल यादव यांचे पूर्ण नाव राजपाल नौरंग यादव आहे.
राधा यादवशी लग्न, त्यांना दोन मुली आहेत.
लखनऊच्या भारतेंदू नाट्य अकादमी आणि दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून प्रशिक्षण.
हंगामा, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, चुप चुप के, आणि भूल भुलैया.
राजपाल यादवची अंदाजे नेट वर्थ $10 दशलक्ष (सुमारे ₹85 कोटी) आहे.
