Sandip Kapde
सतेज ज्ञानदेव पाटील यांना 'बंटी पाटील' या नावाने ओळखले जाते.
Who Is Satej Patil
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ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते आहेत.
Who Is Satej Patil
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कोल्हापूरच्या राजकारणात सतेज पाटील यांचा मोठा प्रभाव मानला जातो.
Who Is Satej Patil
esakal
ते कोल्हापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून आले आहेत.
Who Is Satej Patil
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त्यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या विभागांचे राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे.
Who Is Satej Patil
esakal
गृह, गृहनिर्माण, परिवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहे.
Who Is Satej Patil
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कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
Who Is Satej Patil
esakal
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही कोल्हापूरच्या राजकारणातील प्रतिष्ठेची लढत मानली जाते.
Who Is Satej Patil
esakal
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांनी विरोधकांना आव्हान देण्यासाठी राजकीय रणनीती आखली.
Who Is Satej Patil
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ऑक्टोबर २०२६ मधील गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत त्यांच्या गटाने १३ जागा जिंकल्या.
Who Is Satej Patil
esakal
या निकालात महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले.
Who Is Satej Patil
esakal
गोकुळ दूध संघावरील वर्चस्वाच्या लढाईत यश मिळवल्याने सतेज पाटील यांची 'किंगमेकर' म्हणून चर्चा होत आहे.
Who Is Satej Patil
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India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
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