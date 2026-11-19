सूरज यादव
सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाच्या निषेधार्थ आयोजित पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडल्यानं शायना एनसी चर्चेत आल्या आहेत.
Shaina NC
Esakal
शायना नाना चुडासमा म्हणजेच शायना एनसी या फॅशन डिझायनर, राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
Shaina NC
Esakal
वयाच्या १८व्या वर्षी त्यांनी फॅशन डिझायनिंगला सुरुवात केली आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
Shaina NC
Esakal
साडी नेसण्याच्या ५४ वेगवेगळ्या पद्धतींसाठी त्या ‘क्वीन ऑफ ड्रेप्स’ म्हणून ओळखल्या जातात.
Shaina NC
Esakal
त्यांनी मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमधून राज्यशास्त्राची पदवी घेतली आणि न्यूयॉर्कमध्ये फॅशन डिझायनिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं.
Shaina NC
Esakal
१४ सप्टेंबर २००४ रोजी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पुढे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्याची जबाबदारी सांभाळली होती.
Shaina NC
Esakal
२०२४ मध्ये भाजप सोडून त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आणि मुंबादेवीतून निवडणूक लढवली.
Shaina NC
Esakal
मुंबईचे माजी शेरीफ नाना चुडासमा यांच्या त्या कन्या आहेत. नाना चुडासमा सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवनात परिचित होते.
Shaina NC
Esakal
Red Crab
Esakal