सूरज यादव
ऑस्ट्रेलियातील ख्रिसमस आयलंडवर लाखो लाल खेकडे जंगलातून समुद्राच्या दिशेने प्रवास करत आहेत.
Red Crab
Esakal
पावसाळ्याचा पहिला पाऊस पडताच ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्या स्थलांतराला सुरुवात होते.
Red Crab
Esakal
हे खेकडे अन्नाच्या शोधात नाही तर प्रजनन आणि अंडी घालण्यासाठी समुद्राकडे जातात.
Red Crab
Esakal
चंद्राची स्थिती आणि समुद्राची ओहोटी पाहून माद्या पहाटे समुद्रात अंडी सोडतात.
Red Crab
Esakal
एका मादीच्या पोटातील पिशवीत एक लाखांपर्यंत अंडी असतात. अंड्यांतून समुद्रात अळ्या बाहेर पडतात.
Red Crab
Esakal
खेकडे वाहनांखाली येऊ नयेत म्हणून बेटावर पूल आणि अंडरपास तयार करण्यात आले आहेत.
Red Crab
Esakal
स्थलांतराच्या काळात काही रस्ते बंद केले जातात. वाहनचालकांना वेग कमी ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जातात.
Red Crab
Esakal
यंदा पार्क प्रशासनाने पर्यटकांसाठी लाल खेकड्यांच्या स्थलांतराचं ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण सुरू केलं आहे.
Red Crab
Esakal
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal