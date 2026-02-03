ठाण्याच्या महापौर शर्मिला पिंपळोलकर कोण? शिंदेंच्या कोपरीतून बिनविरोध नगरसेवक

सूरज यादव
ठाण्यात शिवसेना भाजपमध्ये सत्तेचा पेच निर्माण झाला होता. मात्र शेवटी शिवसेना शिंदे गटाचा महापौर महापालिकेत बसणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या महापौर पदी शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका शर्मिला पिंपळोलकर गायकवाड यांनी अर्ज दाखल केलाय.
महापौर पदासाठी शर्मिला पिंपळोलकर यांच्याशिवाय इतर कुणाचा अर्ज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांची निवड बिनविरोध होणार असून अधिकृत घोषणा ३ फेब्रुवारीला होईल.
ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचा महापौर तर भाजपचा उपमहापौर होणार आहे. उपमहापौर पदासाठी कृष्णा पाटील यांनी अर्ज केला आहे.
शर्मिला पिंपळोलकर या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या कोपरी पाचपाखाडी परिसरातूनच नगरसेविका बनल्या आहेत. दुसऱ्यांदा त्या नगरसेवक झाल्या आहेत.
महापौरपदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी म्हटलं की, सर्वसामान्य स्त्रीला न्याय दिलाय. मी पदाला न्याय देण्याचं काम करेन आणि संधीचं सोनं करेन.
ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचे ७५ तर भाजपचे २८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. दरम्यान, भाजपनेसुद्धा महापौरपदासाठी दावा केला होता.
