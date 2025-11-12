छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहलेला पहिला मावळा कोण? आजही आहे दुर्लक्षित...

शिवाजी महाराजांचा पहिला दुर्लक्षित राहिलेला मावळ कोण होता, हा इतिहासातील एक रोमहर्षक प्रश्न आहे.

पत्र

शिवरायांनी स्वतः लिहलेलं पहिलं पत्र या मावळ्यालाच पाठवलेलं होतं.

स्वराज्य

‘हिंदवी स्वराज्य’ या संकल्पाचे बीज पेरणारे पहिले पत्र ह्याच मावळ्याला लिहले गेले.

निष्ठा

गर्दन मारण्याची धमकी मिळूनही, या मावळ्याने शिवरायांची साथ कधीच सोडली नाही.

फरार

घरदार सोडून तो काही काळ फरार झाला, पण महाराजांच्या कार्याशी अभंग राहिला.

गाथा

स्वराज्याच्या उदयापासून मराठेशाहीच्या अस्तापर्यंत त्याची निष्ठा अढळ राहिली.

ओळख

हा दुर्लक्षित पण पराक्रमी मावळ म्हणजे दादाजी नरस प्रभू गुप्ते.

धमकी

शिवरायांना सामील झाल्यामुळेच दादाजींना शिरच्छेदाची धमकी देण्यात आली होती.

वंश

दादाजींचे एक नातू पाणिपतच्या युद्धात बेपत्ता झाले.

पत्रव्यवहार

शिवाजी महाराजांनी दादाजींना एकूण चार पत्रे लिहली होती.

संदर्भ

यातील तीन पत्रे आदिलशाहीदरम्यानची असून, चौथं पत्र स्वतः शिवरायांनी लिहलेलं आहे.

पुरावा

मराठेशाहीचे अभ्यासक प्रवीण भोसले यांनी या सर्व माहितीचा ऐतिहासिक पुरावा सादर केला आहे.

