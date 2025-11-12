छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहलेला पहिला मावळा कोण? आजही आहे दुर्लक्षित...

Sandip Kapde
शिवाजी महाराजांचा पहिला दुर्लक्षित राहिलेला मावळ कोण होता, हा इतिहासातील एक रोमहर्षक प्रश्न आहे.
शिवरायांनी स्वतः लिहलेलं पहिलं पत्र या मावळ्यालाच पाठवलेलं होतं.
‘हिंदवी स्वराज्य’ या संकल्पाचे बीज पेरणारे पहिले पत्र ह्याच मावळ्याला लिहले गेले.
गर्दन मारण्याची धमकी मिळूनही, या मावळ्याने शिवरायांची साथ कधीच सोडली नाही.
घरदार सोडून तो काही काळ फरार झाला, पण महाराजांच्या कार्याशी अभंग राहिला.
स्वराज्याच्या उदयापासून मराठेशाहीच्या अस्तापर्यंत त्याची निष्ठा अढळ राहिली.
हा दुर्लक्षित पण पराक्रमी मावळ म्हणजे दादाजी नरस प्रभू गुप्ते.
शिवरायांना सामील झाल्यामुळेच दादाजींना शिरच्छेदाची धमकी देण्यात आली होती.
दादाजींचे एक नातू पाणिपतच्या युद्धात बेपत्ता झाले.
शिवाजी महाराजांनी दादाजींना एकूण चार पत्रे लिहली होती.
यातील तीन पत्रे आदिलशाहीदरम्यानची असून, चौथं पत्र स्वतः शिवरायांनी लिहलेलं आहे.
मराठेशाहीचे अभ्यासक प्रवीण भोसले यांनी या सर्व माहितीचा ऐतिहासिक पुरावा सादर केला आहे.
Marathas blast at Red Fort
