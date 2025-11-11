मराठ्यांनी लाल किल्ल्यावर घडवले स्फोट अन् दिल्ली काबीज केली! जाणून घ्या रोमहर्षक इतिहास

Sandip Kapde
मराठ्यांनी दिल्ली काबीज करण्यासाठी भाऊसाहेबांनी मल्हारराव होळकर, जनकोजी शिंदे आणि बळवंतराव मेहेंदळे यांच्यासह आठ हजार फौज पुढे धाडली.
दिल्ली शहर आणि किल्ला अब्दालीने त्याच्या वझीर शहावलीखानाच्या भावाच्या देखरेखीत ठेवला होता.
किल्ल्यात दुराणी व पठाण मिळून सुमारे एक हजाराच्या आसपास सैन्य तैनात करण्यात आले होते.
मराठी फौजेने सुरुवातीलाच दिल्ली शहरावर ताबा मिळवला.
पहिल्यांदा किल्ल्यात घुसलेल्या काही मराठ्यांनी लुटीत गुंतल्यामुळे किल्लेदाराने त्यांना पुन्हा बाहेर हुसकावून दिले.
यानंतर मराठ्यांनी थेट लाल किल्ल्यावर मोर्चे लावून वेढा दिला.
गारदी इब्राहिमखानाने २-३ तोफांचा दणकुन मारा केल्यावर एक एक बळकट बुरुज धडाधड कोसळायला लागले. तेव्हा मराठ्यांनी मोर्चे कायम करून तोफांचा भडीमार सुरू ठेवला
तोफांच्या माऱ्यात दिवाणी-इ-खास, रंगमहाल, मोतीमहाल आणि शहाबुरुज या इमारतींना मोठी चिर पडली.
किल्ल्यातील अब्दालीचे सैनिक भीतीने कौल मागू लागले.
२९ जुलै १७६० रोजी भाऊसाहेब आणि विश्वासराव स्वतः दिल्लीपाशी येऊन पोचले.
अब्दालीने यमुनेच्या पलीकडून हे सर्व पाहिले तरी त्याला मदत करता येत नव्हती.
गाजीउद्दिनखानाच्या पुढाकाराने दुराण्यांनी किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात दिला.
२ ऑगस्ट १७६० रोजी मराठ्यांचा भगवा जरीपटका दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर फडकू लागला.
किल्ला जिंकल्यानंतर मराठ्यांनी याकूबअली आणि इतर कुटुंबांना यमुनेतून सुरक्षित बाहेर जाऊ दिले.
नंतर भाऊसाहेबांनी नारोशंकर दाणी यांची दिल्लीच्या सुभेदार म्हणून नियुक्ती केली.
