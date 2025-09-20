मोठ्ठा राकीस! ३५ भाकरी खायचा, नुसतं दूधच प्यायचा; कोण आहे सुखा पाटील?

सकाळ डिजिटल टीम
सध्या सोशल मीडियावर ३५ भाकरी खाणाऱ्या सुखा पाटील यांचे व्हिडीओ ट्रेंडमध्ये आहेत. एका युट्यूब चॅनेलने घेतलेल्या मुलाखतीनंतर ते चर्चेत आले आहेत.
सुखा पाटील यांच्या मित्रानं ते किती भाकरी खायचे, दूध किती प्यायचे याबद्दल दिलखुलास गप्पा मारल्या होत्या. त्याचे व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतायत.
सुखा पाटील यांचं नाव सुखदेव क्षीरसागर पाटील असं आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात घरनिकी हे त्यांचं मूळगाव.
सध्या सुखा पाटील हे गादेगाव भागात राहतात. मुलीच्या घरी राहत असलेले सुखा पाटील अजूनही शेती करतात.
सुखा पाटील यांचा मित्र बजीरंग कोळी यांनी सुखा पाटलांचं केलेलं अतिरंजित वर्णनाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. सुखा पाटील यांचं वय ८५ वर्षे इतकं आहे.
सुखा पाटील यांच्या डोळ्यावर कपाळावर एक खोल जखमेचा व्रणही आहे. त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला झाला होता. त्यात एक डोळाही निकामी झालाय.
तरुण वयात सुखा पाटील यांच्या जेवणात ३५ भाकरी, भात, दोन तांबे आमटी आणि भरपूर दूध असायचं. कच्चं दूध ते पचवत असत असं बजीरंग कोळींनी सांगितलं होतं.
सुखा पाटलांचा आहार जितका जास्त होता तितकंच कष्टाचं कामही असायचं. विहिरीचं पाणी एकट्याने काढायचे, एक हजार कडब्याच्या पेंढ्या एकटे बांधायचे असं बजीरंग कोळी म्हणाले होते.
