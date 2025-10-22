जगातला सर्वात विचित्र प्राणी कोणता?

वैशिष्ट्यपूर्ण नाक असलेला प्राणी

नाकाभोवती गुलाबी रंगाचे २२ लवचिक तंतू (प्रत्येक बाजूला ११) असलेला, ज्यांच्या मदतीने अन्न शोधण्याचं काम केलं जातं असा स्टार-नोज्ड मोल जगातल्या सर्वात विचित्र प्राण्यांपैकी एक आहे.

शेपटी आणि शरीररचना

त्याची शेपटी जवळपास शरीराएवढी लांब असते, हिवाळ्यात ती फॅट स्टोरेजसाठी सुजते. शरीरावर काळसर-तपकिरी लांब फर असते.

वास्तव्य आणि बिळे

हा प्राणी मुख्यतः दलदली, ओलसर माती, गवताळ प्रदेश आणि जंगलांमध्ये वास्तव्य करतो. तो जमिनीखाली ६० सें.मी.पर्यंत बिळं खोदतो.

आहार आणि शिकार पद्धत

हा मोल जमिनीतील कीटक, अळ्या आणि पाण्यातील जंतूंवर उपजीविका करतो. आपल्या टेन्टॅकल्सच्या साहाय्याने तो पाण्याखालीही अन्न शोधतो.

हालचाल आणि सक्रियता

हा दिवस आणि रात्र दोन्ही काळात कार्यशील असतो. पाण्यात उत्कृष्ट पोहतो आणि ताशी ६-८ किमी वेगाने धावू शकतो.

प्रजनन व आयुष्य

एप्रिल ते जुलैच्या काळात मादी एकदाच पिल्लांना जन्म देते; प्रत्येक वेळी २ ते ७ पिल्लं असतात. पिल्लं जन्मतः आंधळी आणि केस नसलेली असतात.

भक्षक आणि सामाजिक वर्तन

घुबडं, कोल्हे, मिंक, पाईक मासे हे मोलचे प्रमुख शत्रू आहेत. काही वेळा मोल एकत्र किंवा वसाहतीत राहतात, परंतु त्यांची सामाजिक रचना अद्याप गूढ आहे.

