भारतात सगळ्यात पहिले आधार कार्ड कुणाचे बनवण्यात आलेले?

Saisimran Ghashi

आधार कार्ड

आधार कार्ड भारतीय नागरिकतवाचा महत्वाचा पुरावा आहे

पहिले आधार कार्ड

पण तुम्ही कधी विचार केलाय का, सगळ्यात पहिले आधार कार्ड कुणाचे काढण्यात आलेले

ऐतिहासिक तारीख

२९ सप्टेंबर २०१० रोजी देशातील या पहिल्या आधार कार्डचे वाटप करण्यात आले.

नंदुरबार जिल्हा

महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील टेंभली या छोट्या पाड्यावर (गावात) या योजनेचा राष्ट्रीय शुभारंभ झाला होता

पहिल्या मानकरी

भारतात सर्वात पहिले आधार कार्ड रंजना सोनावणे या महिलेचे बनवण्यात आले

प्रमुख उपस्थिती

हे कार्ड तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आले.

दुसरे कार्डधारक

रंजना यांचा ५ वर्षांचा मुलगा हितेश हा देशातील दुसरा आधार कार्ड धारक ठरला.

प्रशासकीय प्रमुख

या योजनेच्या शुभारंभावेळी UIDAI चे पहिले अध्यक्ष नंदन निलेकणी हे होते.

योजनेचे उद्दिष्ट

देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना एक विशिष्ट डिजिटल ओळख देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता.

