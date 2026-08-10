चादरींमधील ओलसरपणा आणि घामाचा वास कसा घालवायचा? हा उपाय नक्की ट्राय करा

Mansi Khambe

शरीरावरील घाम

माणसाला शरीराला येणारा घाम फक्त कपड्यांपुरता मर्यादित राहत नसून तो झोपेच्या वेळी, घाम, शरीरातील तेल आणि धूळ चादरींवर जमा होते. यामुळेच, पूर्णपणे धुतल्यानंतरही, घामाचा हलका वास अनेकदा टिकून राहतो.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

ताजेपणाचा सुगंध

काही काळानंतर, चादरींचा ताजेपणाचा सुगंध नाहीसा होतो आणि कापड जड किंवा कडक वाटू लागते. महागडे क्लीनर किंवा तीव्र सुगंध असलेली उत्पादने वापरूनही घामाचा वास आणि चादरींवर राहिलेले काही अवशेष तसेच राहतात.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

पांढरे व्हिनेगर

जर तुमच्या बाबतीत असे होत असेल, तर महागडे क्लीनर वापरण्याऐवजी घरगुती पांढरे व्हिनेगर उपयुक्त ठरू शकते. कपडे धुताना त्याचा योग्य वापर केल्यास घामाचा वास आणि चादरींवर राहिलेले काही अवशेष कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

चादरींमधील दुर्गंधी

चादरींमधील दुर्गंधीचे एकमेव कारण घाम नाही. शरीरातील तेल, घामासोबत येणारे पदार्थ, डिटर्जंटचे अवशेष आणि फॅब्रिक सॉफ्टनरचा एक थर देखील कापडाच्या तंतूंमध्ये जमा होऊ शकतो.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

समस्या

कालांतराने, हा थर चादरींना कडक बनवू शकतो आणि दुर्गंधी अडकवून ठेवू शकतो. विशेषतः जर चादरी पूर्णपणे सुकण्यापूर्वी वॉशिंग मशीनमध्ये टाकल्या किंवा जास्त वेळ ओल्या ठेवल्या, तर दुर्गंधीची समस्या आणखी वाढू शकते.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

पांढरा व्हिनेगर

पांढरा व्हिनेगर किंचित आम्लधर्मी असतो. हा गुणधर्म कपड्यांवरील घाम, डिटर्जंट आणि इतर अवशेष सैल करण्यास मदत करतो. यामुळे चादरींमधील दुर्गंधी कमी होऊन त्या पूर्वीपेक्षा अधिक मऊ वाटतात.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

व्हिनेगर कसा वापरावा?

चादरी नेहमीप्रमाणे वॉशिंग मशीनमध्ये टाका. नंतर मशीनच्या फॅब्रिक सॉफ्टनर कंपार्टमेंटमध्ये सुमारे पाव ते अर्धा कप व्हिनेगर टाका. यामुळे अंतिम रिन्सच्या वेळी व्हिनेगर चादरींपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

किती वेळा व्हिनेगर घालावे?

चादरींना घामाचा तीव्र वास येत असेल किंवा कापड थोडे कडक वाटत असेल, तर तुम्ही महिन्यातून एकदा त्याचा वापर करू शकता.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

वॉशिंग मशीनवर परिणाम

जास्त प्रमाणात किंवा वारंवार व्हिनेगर वापरल्याने कालांतराने कापडाचे धागे आणि वॉशिंग मशीनच्या भागांवर परिणाम होऊ शकतो.

Sweat Smell From Bedsheets

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ESakal

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