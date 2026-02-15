या' 8 प्रकारच्या लोकांनी चुकूनही उपवास करू नये?

Aarti Badade

आरोग्याची काळजी प्रथम

उपवास करणे ही धार्मिक श्रद्धा असली, तरी काही शारीरिक स्थितींमध्ये तो आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.

मधुमेहाचे (Diabetes) रुग्ण

मधुमेहींनी उपवास केल्यास रक्तातील साखर अचानक कमी होऊन 'हायपोग्लायसीमिया'चा जीवघेणा धोका निर्माण होऊ शकतो.

गरोदर

या काळात आई आणि बाळ दोघांनाही भरपूर पोषणाची गरज असते, त्यामुळे उपवासामुळे बाळाच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

हृदयविकार आणि रक्तदाब

हृदयविकार किंवा उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना वेळेवर औषधे घ्यावी लागतात; उपवासामुळे शरीरातील खनिजांचे संतुलन बिघडू शकते.

लहान मुले

वाढीच्या वयात मुलांना ऊर्जेची आणि कॅलरीजची जास्त गरज असते, त्यामुळे उपवास त्यांच्या विकासात अडथळा ठरू शकतो.

किडनी आणि यकृत

ज्यांना किडनीचे किंवा यकृताचे गंभीर आजार आहेत, त्यांच्या शरीराला अन्नाची आणि पाण्याची नियमित गरज असते, अन्यथा समस्या बळावू शकतात.

अशक्तपणा आणि औषधोपचार

ज्यांचे नुकतेच ऑपरेशन झाले आहे किंवा जे तीव्र औषधे घेत आहेत, त्यांनी रिकाम्या पोटी राहिल्यास पोटाचे विकार वाढू शकतात.

