Who Should Avoid Mangoes : फळांचा राजा 'आंबा' ठरू शकतो आरोग्यासाठी घातक? 'या' लोकांनी वेळीच अंतर ठेवलेलंच बरं!

बाळकृष्ण मधाळे

कोणासाठी ठरू शकतो धोकादायक?

उन्हाळा म्हटला की आंब्यांचा सुगंध आणि चव आठवते. आंबे हे जीवनसत्त्वे, तंतुमय पदार्थ (फायबर) आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्यामुळे अनेकांना ते खूप आवडतात.

who should avoid mangoes

|

esakal

आंबे जपून खा

मात्र, प्रत्येकासाठी आंब्यांचे जास्त प्रमाणात सेवन फायदेशीरच असेल असे नाही. काही लोकांनी आंबे मर्यादित प्रमाणात किंवा टाळूनच खावेत. चला, कोणत्या व्यक्तींनी आंब्यांचे सेवन जपून करावे ते पाहूया...

who should avoid mangoes

|

esakal

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे

आंबे स्वादिष्ट असले तरी त्यात कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते. वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या व्यक्तींनी आंबे जास्त खाल्ल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रमाणात खाणे गरजेचे आहे.

who should avoid mangoes

|

esakal

ॲलर्जीची समस्या असलेले लोक

काही लोकांना आंबे खाल्ल्यानंतर खाज सुटणे, अंगावर पुरळ येणे किंवा घशात जळजळ होणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. अशा परिस्थितीत आंबे टाळावेत आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

who should avoid mangoes

|

esakal

मधुमेह असलेले रुग्ण

आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी आंबे जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तातील साखर वाढू शकते. म्हणून, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच मर्यादित प्रमाणात आंबे खावेत.

who should avoid mangoes

|

esakal

पचनाच्या समस्या असलेले

ज्यांना वारंवार गॅस, ॲसिडिटी किंवा पोट बिघडण्याचा त्रास होतो, त्यांनी आंबे जास्त प्रमाणात खाणे टाळावे. कारण, यामुळे पचनाच्या समस्या वाढू शकतात.

who should avoid mangoes

|

esakal

शरीरात उष्णता वाढणारे लोक

ज्यांना तोंडात फोड येणे, शरीरात उष्णता वाढणे किंवा मुरुमांची समस्या आहे, त्यांनी आंबे जास्त खाणे टाळावे. कारण, आंब्यांचे अतिसेवन या समस्या अधिक वाढवू शकते.

who should avoid mangoes

|

esakal

मूत्रपिंडाचे (किडनी) रुग्ण

आंब्यांमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण असते, जे काही किडनीच्या रुग्णांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे त्यांनी आंबे खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

who should avoid mangoes

|

esakal

आंब्याचे मर्यादितच सेवन करा

आंबे हे पौष्टिक आणि चविष्ट फळ असले तरी त्यांचे सेवन नेहमी मर्यादित प्रमाणातच करणे योग्य ठरते. विशेषतः काही आरोग्य समस्यांमध्ये डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच आंबे खाणे अधिक सुरक्षित आहे.

who should avoid mangoes

|

esakal

Health Benefits of Mango : दिवसातून एक आंबा खा अन् 'या' 5 गंभीर आजारांपासून दूर राहा; हृदयाच्या आरोग्यासाठीही आहे गुणकारी!

mango nutrition facts and benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा...