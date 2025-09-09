मोसंबी कोणी खाऊ नये? मोसंबी खाण्यापूर्वी 'या' महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
कोणत्या लोकांनी मोसंबी खाणे टाळायला हवे आणि का जाणून घ्या.
mosambi
sakal
मोसंबीमध्ये सायट्रिक ऍसिड असते. ज्या लोकांना ऍसिडिटी किंवा अल्सरची समस्या आहे, त्यांनी मोसंबीचे जास्त प्रमाणात सेवन करणे टाळावे. त्यामुळे छातीत जळजळ (Heartburn) वाढू शकते.
mosambi
sakal
मोसंबीचा जास्त रस किंवा फळ खाल्ल्याने काही लोकांना पोटात दुखणे, मळमळ किंवा अतिसाराची समस्या होऊ शकते, खासकरून जर ते रिकाम्या पोटी खाल्ले तर.
mosambi
sakal
मोसंबीतील ऍसिड दातांचे इनॅमल (enamel) खराब करू शकते. त्यामुळे दात कमजोर होतात. ज्यांचे दात संवेदनशील आहेत, त्यांनी मोसंबीचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे
mosambi
sakal
मोसंबीमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते. मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनी, ज्यांना पोटॅशियम नियंत्रित ठेवण्याची आवश्यकता आहे, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मोसंबी खाऊ नये.
mosambi
sakal
काही लोकांना लिंबूवर्गीय फळांची ऍलर्जी असू शकते. अशा लोकांनी मोसंबी खाल्ल्यास त्यांना त्वचेवर पुरळ, खाज किंवा सूज येणे अशा समस्या जाणवू शकतात.
mosambi
sakal
सर्दी किंवा खोकल्याची समस्या असल्यास मोसंबी खाणे टाळावे, कारण मोसंबी थंड असल्यामुळे ही समस्या वाढू शकते.
mosambi
sakal
मोसंबीचा रस संध्याकाळी किंवा रात्री प्यायल्यास ऍसिडिटी वाढू शकते, ज्यामुळे रात्री झोपेचा त्रास होऊ शकतो.
mosambi
sakal
काही औषधांवर मोसंबीच्या रसाचा परिणाम होऊ शकतो. जर तुम्ही औषधे घेत असाल, तर मोसंबी खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
mosambi
sakal