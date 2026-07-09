Pomegranate Side Effects : डाळिंब खाल्ल्याने वाढू शकते 'या' रुग्णांची डोकेदुखी; अतिसेवनाने आरोग्यावर होतात उलटे परिणाम!

बाळकृष्ण मधाळे
डाळिंब हे आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक फळ मानले जाते. शरीराला आवश्यक असलेली अनेक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स यामध्ये मुबलक प्रमाणात आढळतात.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यापासून ते हृदयाच्या आरोग्यापर्यंत अनेक बाबींमध्ये डाळिंब उपयुक्त ठरते. मात्र, काही विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी डाळिंबाचे सेवन करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
डाळिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन ई, बी-कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वे, पोटॅशियम, लोह, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, झिंक, फायबर आणि नैसर्गिक साखर यांसह भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक शरीर निरोगी ठेवण्यास आणि अनेक आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
ज्यांना डाळिंब किंवा इतर फळांमुळे ॲलर्जीचा त्रास होतो, त्यांनी डाळिंबाचे सेवन टाळावे. सेवनानंतर त्वचेवर पुरळ, खाज, सूज किंवा श्वास घेण्यास त्रास जाणवल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
डाळिंबामध्ये रक्तदाब कमी करण्यास मदत करणारे गुणधर्म असू शकतात. त्यामुळे ज्यांचा रक्तदाब आधीच कमी असतो किंवा कमी रक्तदाबासाठी औषधे सुरू आहेत, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच डाळिंब खावे.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
ज्यांना वारंवार पोटदुखी, अपचन किंवा इतर पचनासंबंधी समस्या असतात, त्यांनी डाळिंबाचे सेवन मर्यादित ठेवावे. काही व्यक्तींमध्ये यामुळे पोटातील अस्वस्थता वाढू शकते.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
काही पारंपरिक समजुतींनुसार, खोकला किंवा सर्दी असताना डाळिंब टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरेल.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
डाळिंब पौष्टिक असले तरी कोणत्याही पदार्थाप्रमाणे त्याचेही सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून डाळिंबाचा समावेश केल्यास त्याचा अधिक फायदा मिळू शकतो.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
हा लेख सर्वसाधारण आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणताही आजार, औषधोपचार किंवा विशेष आरोग्य समस्या असल्यास आहारात बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
Who Should Avoid Eating Pomegranate
esakal
Moong Dal Health Benefits for Daily Diet
esakal