रात्री झोपण्याआधी दूध पिण्याची सवय धोकादायक? जाणून घ्या कोणासाठी आहे नॉट अलाउड?

Anushka Tapshalkar
दूध सगळ्यांसाठी योग्य नसतं
दूध पौष्टिक असलं तरी काही लोकांसाठी रात्री दूध पिणं फायदेशीर न ठरता त्रासदायक ठरू शकतं.
वजन जास्त असणाऱ्यांनी टाळावं
रात्री दूध पिल्याने त्यातील फॅट आणि कॅलरीज शरीरात साठतात. वजन कमी करायचं असल्यास झोपण्याआधी दूध पिणं टाळावं.
साइनस व खोकल्याचा त्रास असलेले
रात्री दूध पिल्याने कफ वाढतो. त्यामुळे साइनस, सर्दी किंवा खोकल्याचा त्रास अधिक वाढू शकतो.
मधुमेह (शुगर) असलेले लोक
दुधातील लॅक्टोज ही नैसर्गिक साखर रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू शकते. त्यामुळे रात्री दूध पिणं टाळण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
लॅक्टोज इनटॉलरन्स असणारे
दूध पिल्याने पोटदुखी, जुलाब, गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो. अशांनी रात्री तर दूध नक्कीच टाळावं.
गॅस व अॅसिडिटीचा त्रास
रात्री दूध पिल्याने पचन बिघडू शकतं आणि गॅस, अपचन, अॅसिडिटी वाढू शकते.
दूध पिण्याची योग्य वेळ महत्त्वाची
सकाळी किंवा संध्याकाळी दूध पिणं जास्त फायदेशीर ठरतं. रात्री झोपण्याआधी दूध पिण्यापूर्वी आपल्या शरीराची गरज ओळखा.
