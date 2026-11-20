संतोष कानडे
अंडे हा प्रथिने, व्हिटॅमिन बी-12 आणि इतर पोषक घटकांचा चांगला स्रोत आहे; मात्र काही लोकांनी ते खाताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
अंड्याची ॲलर्जी असलेल्या व्यक्तींनी अंडे आणि अंड्यापासून बनवलेले पदार्थ टाळावेत.
अंडे खाल्ल्यानंतर अंगावर पुरळ, खाज किंवा सूज येत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
अंड्याची तीव्र ॲलर्जी असलेल्या व्यक्तींना श्वास घेण्यास त्रास होण्यासारखी गंभीर प्रतिक्रिया येऊ शकते.
कच्चे किंवा अर्धवट शिजवलेले अंडे खाल्ल्याने साल्मोनेला संसर्गाचा धोका असतो.
लहान मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्धांनी अंडी पूर्णपणे शिजवूनच खावीत.
कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढलेली असलेल्या व्यक्तींनी अंड्याचे प्रमाण डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवावे.
हृदयविकार किंवा मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी संपूर्ण आहाराचा विचार करून अंड्याचे सेवन करावे.
किडनीच्या आजारात प्रथिनांचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला असल्यास अंड्याचे सेवनही वैद्यकीय सल्ल्याने करावे.
निरोगी व्यक्तींसाठी अंडी संतुलित आहाराचा भाग असू शकतात; प्रत्येकाने अंडी टाळण्याची गरज नसते.
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