सावधान! 'या' दोन व्यक्तींनी चुकूनही खाऊ नये पपई!

Aarti Badade
पपई हे एक चविष्ट आणि अत्यंत पौष्टिक फळ मानले जाते. पपई खाल्ल्याने भूक वाढते, पचनक्रिया सुधारते आणि शरीर मजबूत होण्यास मदत होते.
आरोग्यासाठी पपई वरदान असली, तरी ती सर्वांसाठी नेहमीच सुरक्षित असते असे नाही. काही विशिष्ट शारीरिक स्थिती असलेल्या लोकांनी पपई खाण्यापूर्वी विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते.
गर्भवती महिलांनी कच्ची पपई किंवा रिकाम्या पोटी पपई खाणे टाळावे. कच्च्या पपईतील काही घटक गर्भधारणेत समस्या निर्माण करू शकतात.
व्यक्तींना हृदयविकाराचा त्रास आहे, अशा काही रुग्णांनाही रिकाम्या पोटी पपई खाणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. पपईतील विशिष्ट घटक हृदयाच्या ठोक्यांच्या गतीवर परिणाम करू शकतात.
पपई साधारणपणे सकाळी खाणे चांगले मानले जाते, परंतु विशिष्ट आजार असलेल्यांसाठी रिकाम्या पोटी पपई खाल्ल्याने पचनाच्या तक्रारी किंवा इतर गुंतागुंत वाढू शकते.
औषधोपचार घेत असाल किंवा एखादी जुनी व्याधी असेल, तर आहारात पपईचा समावेश करण्यापूर्वी तुमच्या फॅमिली डॉक्टरांशी नक्की चर्चा करा.
कोणतेही फळ मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचे फायदे मिळतात. पपईच्या बाबतीतही हेच लागू होते. माहितीपूर्ण आणि सुरक्षित आहारच तुम्हाला दीर्घायुष्य देऊ शकतो.
