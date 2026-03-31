'शोले' चित्रपटात 'या' अभिनेत्याला कामाबद्दल पैसे नाही, तर देण्यात आलेला फक्त एक फ्रीज

Saisimran Ghashi

'शोले' चित्रपटात खास मानधन


'शोले' चित्रपटातील एका छोट्या भूमिकेसाठी या अभिनेत्याला पैसे ऐवजी एक रेफ्रिजरेटर देण्यात आला

चैनीची भेट


त्या काळात रेफ्रिजरेटर ही महागडी आणि चैनीची वस्तू मानली जात असे, ज्याची किंमत ३ ते ५ हजार रुपये होती.

आजही जपलेली आठवण


तो अभिनेता आजही त्या रेफ्रिजरेटरला जपून ठेवतो आणि त्याची किंमत जाणतो.

लोकप्रिय चित्रपट


१९७५ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'शोले' हा हिंदी चित्रपटसृष्टीचा मैलाचा दगड मानला जातो.

भावनिक पात्र


चित्रपटातील एक छोटेसे पात्र ज्याच्या मृत्यूने प्रेक्षकांच्या डोळ्यात अश्रू आणले, ते होते गब्बरने ठार मारलेले अहमद.

बालपणी सुरुवात


हा अभिनेता म्हणजे सचिन पिळगावकर, वयाच्या ५ व्या वर्षापासून मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत.

राष्ट्रीय सन्मान


त्यांनी बालकलाकार म्हणून दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत.

विविध कौशल्ये


अभिनयाव्यतिरिक्त त्यांनी दिग्दर्शन, गायन आणि कार्यक्रम निर्मिती क्षेत्रातही काम केले आहे.

दीर्घ कारकीर्द


अमिताभ बच्चनसोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले असून ते आजही अभिनयात सक्रिय आहेत

