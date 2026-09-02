मुंबईत बाप्पाची पहिली २२ फुटी मूर्ती कोणी तयार केली?

सकाळ डिजिटल टीम
मुंबईचा गणेशोत्सव म्हणजे अथांग उत्साह अन् भव्यता. आज लालबागसह शहराच्या कानाकोपऱ्यात उंच मूर्ती पाहायला मिळतात, पण ही परंपरा एका कलाकाराच्या दूरदृष्टीमुळे सुरू झाली.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
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लोकमान्य टिळकांनी १८९३ मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात करून मोठी सामाजिक चालना दिली; पण पुढे जाऊन उंच अन् भव्य गणेशमूर्तींची नवी परंपरा मुंबईत रुजली.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
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प्रसिद्ध शिल्पकार मास्टर दीनानाथ वेलिंग यांनी मुंबईतील भव्य आणि आकर्षक गणेशमूर्तींच्या परंपरेची मुहूर्तमेढ रोवली अन् गणेशोत्सवाला नवी दिशा दिली.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
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मास्टर दीनानाथ वेलिंग यांनी १९७७ मध्ये लालबागच्या प्रसिद्ध 'गणेश गल्ली' मंडळासाठी तब्बल २२ फूट उंच गणेशमूर्ती साकारून नवा इतिहास रचला.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
sakal
ही २२ फुटांची बाप्पाची मूर्ती केवळ उंच नव्हती, तर तिच्या अद्भुत भव्यतेने अन् सौंदर्याने मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे संपूर्ण स्वरूपच बदलून टाकले.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
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१९७७ ते १९८९ या तब्बल १३ वर्षांच्या काळात मास्टर दीनानाथ वेलिंग यांनी दरवर्षी गणेश गल्लीसाठी २२ फुटांच्या भव्य अन् देखण्या गणेशमूर्ती साकारल्या.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
sakal
मास्टर वेलिंग यांनी साकारलेले बाप्पाचे वेगवेगळे रूप अन् कलात्मक अवतार पाहण्यासाठी राज्यभरातील भाविकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आणि उत्साह निर्माण होऊ लागला.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
sakal
गणेश गल्लीतील या २२ फुटी मूर्तींची लोकप्रियता पाहून मुंबईतील इतर अनेक मोठ्या गणेश मंडळांनाही उंच, भव्य अन् आकर्षक मूर्ती बसवण्याची नवी प्रेरणा मिळाली.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
sakal
मास्टर दीनानाथ वेलिंग यांनी कला कौशल्याच्या जोरावर सुरू केलेली २२ फुटांच्या बाप्पाची ही परंपरा आजही मुंबईच्या गणेशोत्सवाची जगभरात प्रमुख ओळख बनून राहिली आहे.
Mumbai's First Tallest Ganpati Idol
sakal
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