१०:१० वेळेची सुरुवात कुणी केली आणि जगाने तीच पद्धत का स्वीकारली? जुन्या ट्रेंडची ऐतिहासिक कहाणी...

Mansi Khambe

वैज्ञानिक अभ्यास

२०१७ मध्ये एक औपचारिक वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला. *Frontiers in Psychology* या नियतकालिकात संशोधन प्रकाशित करण्यात आले.

10:10 Time

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ESakal

सकारात्मक भावना

त्यात १०:१० ही वेळ दर्शवणारी घड्याळे पाहणाऱ्या व्यक्तींनी, इतर वेळी सेट केलेली घड्याळे पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या तुलनेत अधिक सकारात्मक भावना व्यक्त केल्याचे दिसून आले.

10:10 Time

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ESakal

निर्जीव वस्तू

या अभ्यासातून असेही समोर आले की, विशेषतः स्त्रियांमध्ये निर्जीव वस्तूंमध्ये मानवी चेहऱ्यावरील भाव ओळखण्याची प्रवृत्ती अधिक तीव्र असते. यामुळेच हे 'हसणारे घड्याळ' स्त्रियांना इतक्या वेगाने आणि खोलवर का आकर्षित करते, याचे स्पष्टीकरण मिळते.

10:10 Time

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ESakal

घड्याळाची वेळ

तुम्हाला हे जाणून कदाचित आश्चर्य वाटेल की, जाहिरातींमध्ये घड्याळाची वेळ नेहमीच १०:१० अशी दर्शवली जात नव्हती. या प्रथेची सुरुवात होण्यापूर्वी, बहुतेक घड्याळ उत्पादक कंपन्या आपल्या जाहिरातींमध्ये घड्याळाची वेळ ८:२० अशी सेट करत असत.

10:10 Time

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ESakal

चेहरा

८:२० या वेळी घड्याळाचे दोन्ही काटे एकमेकांपासून समान अंतरावर असले तरी, या रचनेमध्ये एक मोठी समस्या होती. या स्थितीत, घड्याळाचे काटे खाली झुकलेले दिसत असत, ज्यामुळे तो चेहरा एखाद्या दुःखी चेहऱ्यासारखाकिंवा 'रडल्यासारखा' भासत असे.

10:10 Time

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ESakal

निर्णय

आपल्या जाहिरातींमधून ही नकारात्मक आणि उदास प्रतिमा काढून टाकण्याच्या उद्देशानेच, कंपन्यांनी त्यानंतर घड्याळाची वेळ बदलण्याचा तो महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

10:10 Time

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ESakal

हॅमिल्टन वॉच कंपनी

विपणन क्षेत्रातील या अनोख्या प्रथेची म्हणजेच घड्याळाचे काटे १०:१० या वेळी सेट करण्याच्या पद्धतीची सुरुवात करण्याचे संपूर्ण श्रेय सुप्रसिद्ध 'हॅमिल्टन वॉच कंपनी'ला जाते.

10:10 Time

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ESakal

उत्पादन

१९२६ मध्ये, या कंपनीसाठी काम करणाऱ्या एका जाहिरात संस्थेच्या कला दिग्दर्शकाने या संकल्पनेचा प्रयोग सर्वप्रथम करून पाहिला. त्याच्या असे निदर्शनास आले की, घड्याळाचे काटे ८:२० ऐवजी १०:१० या स्थितीत ठेवल्यास, ते उत्पादन अधिक कलात्मकदृष्ट्या सुंदर आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक दिसते.

10:10 Time

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ESakal

स्वीकार

हॅमिल्टनची ही नाविन्यपूर्ण आणि यशस्वी रणनीती पाहून, इतर प्रमुख कंपन्यांनीही हळूहळू आपल्या जुन्या सवयी सोडून दिल्या आणि या नव्या दृष्टिकोनाचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली.

10:10 Time

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ESakal

जाहिरातींमधील घड्याळे नेहमीच १०:१० ही वेळ का दर्शवतात? वाचा शंभर वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या ट्रिकमागचं रंजक कारण!

Clock Time 10:10 History

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ESakal

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