जाहिरातींमधील घड्याळे नेहमीच १०:१० ही वेळ का दर्शवतात? वाचा शंभर वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या ट्रिकमागचं रंजक कारण!

Mansi Khambe

जाहिराती

वर्तमानपत्रातील एखादे पान असो, टीव्हीवरील जाहिरात असो, किंवा एखाद्या मोठ्या मॉलबाहेरील एखादा दिमाखदार फलक असो तुम्ही कधी ना कधी घड्याळांच्या जाहिराती नक्कीच पाहिल्या असतील.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

१०:१०

जर तुम्ही बारकाईने लक्ष दिले असेल, तर तुमच्या हे लक्षात आले असेल की, ब्रँड कोणताही असो त्यांच्या सर्व जाहिरातींमध्ये घड्याळाच्या डायलवर दर्शविलेली वेळ ही नेहमीच '१०:१०' असते.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

योगायोग

हा केवळ एक योगायोग वाटू शकतो; परंतु सत्य हे आहे की, गेल्या एका शतकापासून जगभरातील जाहिरातींमध्ये ही विशिष्ट वेळ हेतुपुरस्सरपणेच निश्चित केली जात आहे.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

रंजक

या प्रथेमागे काही अत्यंत रंजक असे व्यावहारिक, सौंदर्यात्मक आणि मानसशास्त्रीय रहस्ये दडलेली आहेत. घड्याळ उत्पादकांसाठी, त्यांच्या जाहिरातींमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यांच्या ब्रँडचे नाव आणि लोगो ठळकपणे प्रदर्शित करणे.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

मुख्य लोगो

साधारणपणे, घड्याळाचा मुख्य लोगो किंवा ब्रँडचे नाव त्याच्या 'डायल'वर एकतर १२ वाजण्याच्या अंकाच्या अगदी खाली किंवा ६ वाजण्याच्या अंकाच्या अगदी वर छापलेले असते.

Clock Time 1010 History

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ESakal

घड्याळाचे काटे

जेव्हा घड्याळाचे काटे १०:१० या वेळेवर स्थित असतात, तेव्हा ते एक सुरेख 'V' (व्ही) आकार तयार करतात. ही रचना १२ वाजण्याच्या अंकाच्या खाली असलेल्या ब्रँडच्या नावाला वेढून घेणारी एक परिपूर्ण चौकट (फ्रेम) म्हणून कार्य करते.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

दृश्यमान

परिणामी, यामुळे ग्राहकाचे लक्ष थेट कंपनीच्या नावाकडे वेधले जाते आणि त्याच वेळी, घड्याळाच्या काट्यांची आकर्षक रचनाही स्पष्टपणे दृश्यमान राहील याची खात्री केली जाते.

Clock Time 1010 History

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ESakal

दोन्ही काटे

यामागील आणखी एक व्यावहारिक कारण असे आहे की, १०:१० वाजण्याच्या वेळी, घड्याळाचा कोणताही महत्त्वाचा भाग दुसऱ्या एखाद्या भागामुळे झाकला जात नाही. या विशिष्ट वेळी, दोन्ही काटे वेगवेगळ्या दिशांना निर्देशित करतात.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

तारीख

ते कधीही एकमेकांवर येत नाहीत. शिवाय, घड्याळाची इतर आवश्यक वैशिष्ट्ये जसे की तारीख दर्शवणारी लहान खिडकी या वेळी पूर्णपणे दृश्यमान आणि कोणत्याही अडथळ्याविना स्पष्ट राहतात.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

अंक

काट्यांच्या या विशिष्ट स्थितीमुळे ग्राहकांना घड्याळाचा संपूर्ण डायल, त्यावरील कलाकुसर आणि सर्व अंक कोणत्याही अडथळ्याविना, एकाच नजरेत स्पष्टपणे पाहणे शक्य होते.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

स्मायली

मानसिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, घड्याळाच्या तबकडीवरील १०:१० ही वेळ एखाद्या हसऱ्या चेहऱ्यासारखी किंवा 'स्मायली'सारखी दिसते. या रचनेमध्ये, '१०' च्या आकड्यापाशी असलेला काटा डावा डोळा म्हणून काम करतो.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

प्रभाव

'२' च्या आकड्यापाशी असलेला काटा उजवा डोळा म्हणून काम करतो आणि घड्याळाचा खालचा भाग एखाद्या सुंदर हास्यासारखा भासतो. जेव्हा जेव्हा मानवी मनाला एखादी गोष्ट हसल्यासारखी दिसते, तेव्हा त्यावर त्वरित आणि सकारात्मक प्रभाव पडतो.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

हसणारे घड्याळ

नेमक्या याच कारणामुळे, ही विशिष्ट वेळ घड्याळाला अधिक मैत्रीपूर्ण, सकारात्मक आणि आपल्या सुप्त मनाला अधिक आकर्षक बनवते. जेव्हा लोक एखाद्या जाहिरातीत 'हसणारे घड्याळ' पाहतात, तेव्हा ते खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा साहजिकच वाढते.

Clock Time 10:10 History

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ESakal

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Hair fall

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esakal

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