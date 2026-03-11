पुण्यातील प्रसिद्ध विद्यापीठ चौकाला आहे 'हे' नाव! काय आहे इतिहास?

Aarti Badade
पुण्यातील सर्वात गजबजलेल्या 'पुणे विद्यापीठ चौका'चे अधिकृत नाव 'आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौक' असे आहे, जे अलीकडेच सरकारी पत्रिकेतील चुकीच्या उल्लेखामुळे चर्चेत आले.
आचार्य आनंदऋषीजी महाराज हे जैन धर्मातील थोर संत आणि समाजसुधारक होते. त्यांचा अहमदनगर जिल्ह्याशी अत्यंत जवळचा संबंध होता आणि तिथेच त्यांचे मुख्य कार्यक्षेत्र होते.
महाराजांनी शिक्षण, आरोग्य आणि मानवतावादी कार्यासाठी आपले आयुष्य समर्पित केले. नगरमधील प्रसिद्ध 'आनंदऋषीजी रुग्णालय' त्यांच्याच प्रेरणेतून उभे राहिले आहे.
हा चौक बाणेर, औंध, पाषाण आणि हिंजवडी या भागांना थेट शिवाजीनगरशी जोडणारा शहरातील महत्त्वाचा वाहतूक दुवा मानला जातो.
वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आधीचा पूल पाडून तिथे 'एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल' उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला, ज्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ८ मार्च २०२६ रोजी या भव्य डबल-डेकर पुलाचे लोकार्पण झाले, ज्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रवास वेगवान झाला आहे.
या चौकात एकाच वेळी 'पुणे मेट्रो' आणि 'दुमजली उड्डाणपूल' कार्यरत आहेत, जे आधुनिक पुणे शहराच्या प्रगत वाहतूक नियोजनाचे उत्तम उदाहरण आहे.
प्रशासकीय कामात अनेकदा 'विद्यापीठ चौक' असा उल्लेख होतो, मात्र या चौकाची खरी ओळख 'आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौक' हीच आहे.
