शिवरायांच्या बालपणीचा जिवलग मित्र कोण होता? वीराची थेट समाधीच सापडली!

Sandip Kapde

बालपण

सूर्यराव काकडे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बालपणीचे सवंगडी आणि विश्वासू सरदार म्हणून इतिहासात ओळखले जातात.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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पांगारे

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील पांगारे हे सूर्यराव काकडे यांचे मूळ गाव असल्याचे उल्लेख आढळतात.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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शपथ

रायरेश्वर येथे शिवरायांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतल्यापासून सूर्यराव काकडे यांनी त्यांना साथ दिली.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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रोहिडा

स्वराज्याच्या सुरुवातीच्या मोहिमांमध्ये रोहिडा किल्ला जिंकण्याच्या मोहिमेत सूर्यराव काकडे यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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जावळी

अफजलखान भेटीपूर्वी जावळी जिंकण्याची मोहीम हाती घेतली असता सूर्यराव काकडे यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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पराक्रम

जावळीच्या कठीण भूप्रदेशात झालेल्या संघर्षात त्यांनी मावळ्यांसह पराक्रम गाजवत शत्रूला मोठा प्रतिकार केला.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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साल्हेर

सन १६७२ मध्ये साल्हेरच्या ऐतिहासिक युद्धात सूर्याजी काकडे यांनी मराठ्यांच्या सैन्यासोबत मुघलांविरुद्ध मोठ्या शौर्याने लढा दिला.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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रणांगण

साल्हेरच्या रणांगणावर मराठे आणि मुघल यांच्यात झालेल्या या संघर्षाचे वर्णन अत्यंत भीषण युद्ध म्हणून केले जाते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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esakal

वीरमरण

युद्ध सुरू असताना तोफेचा गोळा लागल्याने सूर्याजी काकडे धारातीर्थी पडले आणि स्वराज्यासाठी त्यांनी बलिदान दिले.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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उपमा

सूर्याजी काकडे यांच्या मृत्यूचे दुःख व्यक्त करताना शिवाजी महाराजांनी त्यांची तुलना महाभारतातील कर्णाशी केल्याचा उल्लेख आढळतो.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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समाधी

सूर्याजी काकडे यांची समाधी नाशिक जिल्ह्यातील साल्हेर किल्ल्याच्या परिसरात, साल्हेरवाडी गावाजवळ असल्याचे सांगितले जाते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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स्मरण

स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या या शूर योद्ध्याची गाथा तुलनेने अल्पपरिचित असली तरी मराठा इतिहासातील त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and brave warrior of the Battle of Salher

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Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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