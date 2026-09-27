नजीबखानाला संपवण्याची संधी मराठ्यांकडे होती; मग त्याला जिवंत का सोडलं?

Sandip Kapde

नजीबखान

नजीबखान हा रोहिला अफगाण सरदार होता आणि तो पुढे मराठ्यांच्या विरोधातील प्रमुख शक्ती बनला होता.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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संधी

मराठ्यांच्या हाती नजीबखानावर कारवाई करण्याच्या अनेक संधी आल्या होत्या.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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माफी

मात्र, नजीबखानाने केलेल्या चुका मराठ्यांनी अनेकदा पोटात घातल्या आणि त्याला मोकळे सोडले होते.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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राजकारण

उत्तर भारतातील गुंतागुंतीच्या राजकारणामुळे नजीबखानाला त्यावेळी मोकळे सोडले गेले होते, असे दिलेल्या ऐतिहासिक वर्णनातून दिसून आले होते.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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विश्वास

नजीबखानावर दाखवलेला विश्वास पुढील घटनांमध्ये मराठ्यांसाठी अडचणीचा ठरला होता.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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अब्दाली

नंतर नजीबखानाने अहमदशहा अब्दालीशी हातमिळवणी केली होती आणि त्याला मराठ्यांविरोधात भारतात येण्यासाठी मदत केली होती.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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कारस्थान

अब्दाली आणि मराठ्यांविरोधात उभारलेल्या कारस्थानात नजीबखान हा प्रमुख सूत्रधार ठरला होता.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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पानिपत

१४ जानेवारी १७६१ रोजी झालेल्या तिसऱ्या पानिपतच्या युद्धात नजीबखान अब्दालीच्या बाजूने उभा राहिला होता.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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परिणाम

पानिपतच्या रणांगणावर मराठ्यांचा पराभव झाला होता आणि नजीबखानाची भूमिका या संघर्षात महत्त्वाची ठरली होती.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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धडा

नजीबखानाच्या प्रकरणाने शत्रूला दिलेली सवलत आणि बदलती राजकीय समीकरणे पुढे किती मोठे परिणाम घडवून आणू शकत होती, हे दाखवून दिले होते.

Why Did the Marathas Spare Najib Khan?

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