अमेरिकन नागरिकत्व मिळवणारा पहिला भारतीय कोण? वाचा 'या' कायदेशीर लढाईची कहाणी...

Mansi Khambe

अमेरिकेचे नागरिकत्व

अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणे नेहमीच सोपे नव्हते. विशेषतः २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला. त्या काळात, भारतीयांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणे जवळजवळ अशक्य होते.

एका भारतीयाचे अडचणींना आव्हान

पण एका भारतीयाने या अडचणीला आव्हान दिले आणि इतिहास रचला. ही एका माणसाची कहाणी आहे ज्याने कायदेशीर लढाई लढून अमेरिकन नागरिकत्व मिळवले आणि भारतीयांसाठी एक नवीन मार्ग उघडला.

वांशिक भेदभाव

त्याच्या प्रयत्नांमुळे भविष्यात भारतीय स्थलांतरितांसाठी मार्ग मोकळा झाला. पण हा प्रवास सोपा नव्हता. त्याला कायदा, वांशिक भेदभाव आणि समाजाच्या विचारसरणीशी लढावे लागले.

नागरिकत्व कसे मिळवले?

तर हे पहिले भारतीय नागरिक कोण होते? त्यांनी नागरिकत्व कसे मिळवले? ही कहाणी तुम्हाला माहिती आहे का?

भिकाजी बलसारा

२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला, भिकाजी बलसारा हे अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणारे पहिले भारतीय बनले. ते मुंबईचे कापड व्यापारी होते. त्यांना हे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागली.

नैसर्गिकरण कायदा लागू

त्यावेळी अमेरिकेत १७९० चा नैसर्गिकरण कायदा लागू होता. ज्यानुसार फक्त 'मुक्त गोरे व्यक्तींना' नागरिकत्व दिले जात असे.

न्यायालयात युक्तिवाद

बलसारा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आर्य वंशाचे लोक, ज्यामध्ये कॉकेशियन आणि इंडो-युरोपियन लोकांचा समावेश आहे. त्यांना गोरे मानले जाऊ शकते. १९०६ मध्ये न्यू यॉर्कच्या सर्किट कोर्टात भिकाजी बलसारा यांचा खटला सादर करण्यात आला.

सर्किट कोर्ट

न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कारण जर त्यांना नागरिकत्व मिळाले तर इतर अरब, हिंदू आणि अफगाण नागरिक देखील अमेरिकन नागरिकत्वाची मागणी करू शकतात.

उच्च न्यायालयात अपील

न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी दिली. १९१० मध्ये, न्यू यॉर्कच्या दक्षिण जिल्ह्याचे न्यायाधीश एमिल हेन्री लाकोम्बे यांनी बलसारा यांना नागरिकत्व दिले.

ए.के. मजुमदार

या निर्णयानंतर आणखी एका भारतीय ए.के. मजुमदार यांनाही अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले. १९१७ च्या इमिग्रेशन कायद्यानंतर, भारतीयांना अमेरिकेत प्रवेश करणे अधिक कठीण झाले.

अमेरिकेचे दरवाजे उघडले

पंजाबी समुदायातील लोक मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेत पोहोचले. कॅलिफोर्नियाच्या इम्पीरियल व्हॅलीमध्ये आपला ठसा उमटवला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, भारतीयांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे पुन्हा उघडले.

