गदेने दार फोडून शत्रू मारणारा स्वराज्याचा पहिला अज्ञात सेनापती कोण? गुगलवरही सापडणार नाही

Sandip Kapde
शिवराय आणि आदिलशाही यांच्यातील संघर्षातून स्वराज्याच्या पहिल्या लढाईची सुरुवात झाली.
या संघर्षातून घडलेली लढाई इतिहासात पुरंदरची पहिली लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे.
या लढाईचे नेतृत्व आदिलशाहीकडून फत्तेखान करत होता.
शिवरायांचे राजकवी परमानंदांनी या वीराच्या शौर्याचे वर्णन आपल्या काव्यात गौरवाने केले आहे.
गदेप्रमाणे दिसणाऱ्या आणि त्याचप्रमाणे वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्राला गुर्ज असे नाव होते.
‘गुर्ज’ हा शब्द मूळ फारसी असून त्याचाच स्थानिक अर्थ गदा असा होतो.
स्वराज्याच्या बाजूने कावजी मल्हार खासणीस हे या पहिल्या लढाईचे अज्ञात पराक्रमी सेनापती होते.
शिरवळ्याच्या लढाईत बाळाजी हैबतरावाला ठार करून कावजी मल्हारांनी आपला पराक्रम सिद्ध केला होता.
कावजी मल्हारांचे मुख्य आणि खास शस्त्र होते गदा, ज्याने ते रणांगणात धडाडत लढत.
पुरंदरच्या लढाईत कावजी मल्हारांनी फत्तेखानाच्या सैन्यावर जोरदार हल्ला चढवला.
कावजी मल्हारांच्या गदेच्या प्रहाराने शेकडो सैनिकांचा विनाश झाला.
त्यांच्या नेतृत्वाखालील मावळ्यांनी पुरंदरची लढाई मोठ्या शौर्याने जिंकली.
इतका पराक्रम करूनही हा गदाधारी योद्धा आजही इतिहासात तुलनेने अज्ञात राहिला आहे.
रणांगणातील प्रत्यक्ष अनुभवाने कावजी मल्हारांचे नाव स्वराज्याच्या पहिल्या सैनिकांमध्ये कोरले गेले.
स्वराज्याच्या पहिल्या लढाईत गदाधारी कावजी मल्हारांनी दाखवलेले शौर्य अमर राहिले आहे. (मराठेशाही-प्रवीण भोसले यांनी ही माहिती दिली आहे)
Shivaji Maharaj
