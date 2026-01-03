मस्तानी कुणाची मुलगी होती? राज्यकारभारात तिला मिळालेला सुभा कोणता?

Sandip Kapde
मस्तानी ही छत्रेसाल बुंदेल्यांची मुलगी होती आणि तिचा जन्म राजघराण्यात झाला होता.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
तिची आई इराणी वंशाची होती, त्यामुळे मस्तानीच्या रक्तात बहुधा परदेशी संस्कृतीचा ठसा होता.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मस्तानी छत्रसालाच्या संततीपैकी एक होती आणि ही गोष्ट इतिहासातील नोंदींमध्ये नमूद आहे.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मस्तानी आणि थोरले बाजीराव यांचे नातेसंबंध राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
छत्रसाल राजाने मस्तानीला कलावंतीण म्हणून दिले, आणि बाजीरावांनी आपल्या काळात जपले.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
बुंदेलखंडातील काही भाग थोरले बाजीराव आणि मस्तानीच्या संततीस राज्यकारभारासाठी दिला गेला.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मुख्य सुभा सागर गोविद बल्लाळ खेरांकडे सोपवण्यात आली, ज्यांना गोविदपंत बुंदेले म्हणूनही ओळखले जाते.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मुख्य सुभा बांदा मस्तानी पुत्र समशेरबहाद्दरकडे दिली गेली, ज्यामुळे त्याची स्वतंत्र भूमिका निर्माण झाली.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मुख्य सुभा झांशी सरदार रघुनाथ हरी नेवाळकरांकडे सोपवण्यात आली, ज्याने त्या भागाचे प्रशासन सांभाळले.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
थोरले बाजीराव आणि मस्तानीच्या संततीची शाखा कालांतराने 'बांदा नवाबांची शाखा' म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मस्तानीसंबंधी ऐतिहासिक नोंदी फक्त २० जवळपास असून, त्या साधारणतः दोन-तीन वाक्यांच्या स्वरूपाच्या आहेत.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
अस्सल मस्तानीचे चित्र उपलब्ध नाही आणि सध्याच्या ज्ञात चित्रे वेगवेगळ्या व्यक्तिचित्रणांची आहेत.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
लोकांच्या मनात मस्तानीच्या नावाभोवती नेहमीच गूढ वलय असल्याची भावना आहे, परंतु इतिहासाच्या दृष्टीने ती वस्तुस्थिती नव्हे.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
ललित लेखकांनी मस्तानीच्या जीवनाचे रंगीत आणि कल्पनारम्य चित्रण केले आहे, जे इतिहास नसून कथात्मक रूप आहे.
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
मस्तानीच्या संदर्भातील माहिती मिळवताना अनेक मर्यादा अनिवार्यपणे अनुभवाव्या लागतात, कारण ऐतिहासिक स्रोत अपुरे आहेत. ( संदर्भ : पेशवे घराण्याचा इतिहास या पुस्तकातून )
Who Was Mastani and Which Subha Did She Receive in Bundelkhand?
esakal
mastani real photo
esakal