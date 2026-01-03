मस्तानी कुणाची मुलगी होती? राज्यकारभारात तिला मिळालेला सुभा कोणता?

Sandip Kapde

राजवंश

मस्तानी ही छत्रेसाल बुंदेल्यांची मुलगी होती आणि तिचा जन्म राजघराण्यात झाला होता.

वंशपरिचय

तिची आई इराणी वंशाची होती, त्यामुळे मस्तानीच्या रक्तात बहुधा परदेशी संस्कृतीचा ठसा होता.

संतती

मस्तानी छत्रसालाच्या संततीपैकी एक होती आणि ही गोष्ट इतिहासातील नोंदींमध्ये नमूद आहे.

संबंध

मस्तानी आणि थोरले बाजीराव यांचे नातेसंबंध राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात.

कलावंतीण

छत्रसाल राजाने मस्तानीला कलावंतीण म्हणून दिले, आणि बाजीरावांनी आपल्या काळात जपले.

राजकारभार

बुंदेलखंडातील काही भाग थोरले बाजीराव आणि मस्तानीच्या संततीस राज्यकारभारासाठी दिला गेला.

सुभा

मुख्य सुभा सागर गोविद बल्लाळ खेरांकडे सोपवण्यात आली, ज्यांना गोविदपंत बुंदेले म्हणूनही ओळखले जाते.

बांदा

मुख्य सुभा बांदा मस्तानी पुत्र समशेरबहाद्दरकडे दिली गेली, ज्यामुळे त्याची स्वतंत्र भूमिका निर्माण झाली.

झांशी

मुख्य सुभा झांशी सरदार रघुनाथ हरी नेवाळकरांकडे सोपवण्यात आली, ज्याने त्या भागाचे प्रशासन सांभाळले.

वंशशाखा

थोरले बाजीराव आणि मस्तानीच्या संततीची शाखा कालांतराने 'बांदा नवाबांची शाखा' म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

इतिहास

मस्तानीसंबंधी ऐतिहासिक नोंदी फक्त २० जवळपास असून, त्या साधारणतः दोन-तीन वाक्यांच्या स्वरूपाच्या आहेत.

चित्रे

अस्सल मस्तानीचे चित्र उपलब्ध नाही आणि सध्याच्या ज्ञात चित्रे वेगवेगळ्या व्यक्तिचित्रणांची आहेत.

गूढ

लोकांच्या मनात मस्तानीच्या नावाभोवती नेहमीच गूढ वलय असल्याची भावना आहे, परंतु इतिहासाच्या दृष्टीने ती वस्तुस्थिती नव्हे.

साहित्य

ललित लेखकांनी मस्तानीच्या जीवनाचे रंगीत आणि कल्पनारम्य चित्रण केले आहे, जे इतिहास नसून कथात्मक रूप आहे.

मर्यादा

मस्तानीच्या संदर्भातील माहिती मिळवताना अनेक मर्यादा अनिवार्यपणे अनुभवाव्या लागतात, कारण ऐतिहासिक स्रोत अपुरे आहेत. ( संदर्भ : पेशवे घराण्याचा इतिहास या पुस्तकातून )

सौंदर्यवती मस्तानी दिसायची तरी कशी? तिची 'ही' चित्रे कितपत खरी?

येथे क्लिक करा