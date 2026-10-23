कोण होते जालिंदरनाथ महाराज?

Aarti Badade
नाथ संप्रदायातील नवनाथांपैकी एक मानले जाणारे जालिंदरनाथ महाराज हे योगसाधना, कठोर तपश्चर्या आणि वैराग्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या जीवनकथेत गुरुभक्ती, आध्यात्मिक साधना आणि लोककल्याणाचा संदेश दिसून येतो.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
‘श्री नवनाथ भक्तिसार’ या ग्रंथातील आख्यायिकेनुसार, हस्तिनापूरचा राजा बृहद्रव याच्या सोमयज्ञातील अग्निकुंडातून जालिंदरनाथ प्रकट झाले. त्यांना अंतरिक्षनारायणाचा अवतार मानले जाते.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
प्रचलित कथेनुसार, जालिंदरनाथ यांनी वयाच्या बाराव्या वर्षी सांसारिक जीवनाचा त्याग करून आध्यात्मिक साधनेचा मार्ग स्वीकारला. आत्मज्ञान मिळवण्यासाठी त्यांनी गुरूंचे मार्गदर्शन आणि साधनेला महत्त्व दिले.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
आख्यायिकेनुसार, अग्नीदेवांच्या मार्गदर्शनातून जालिंदरनाथांची श्री गुरु दत्तात्रेयांशी भेट झाली. दत्तगुरूंकडून त्यांना योगसाधना, मंत्रविद्या आणि आध्यात्मिक ज्ञानाची दीक्षा मिळाल्याचे सांगितले जाते.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
परंपरागत कथांनुसार, जालिंदरनाथ महाराजांनी बद्रीनाथ परिसरात कठोर तपश्चर्या केली. ध्यान, संयम आणि योगाभ्यासाच्या माध्यमातून त्यांनी आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त केल्याचे ‘श्री नवनाथ भक्तिसार’मध्ये वर्णन आढळते.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
जालिंदरनाथ महाराज हे कानिफनाथ महाराजांचे गुरू मानले जातात. गुरू-शिष्य परंपरेतून योगविद्या, साधनेतील शिस्त आणि आध्यात्मिक ज्ञान पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील येवलवाडी आणि गर्भगिरी परिसरात जालिंदरनाथ महाराजांचे समाधीस्थान असल्याची श्रद्धा आहे. आजही भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी जातात आणि त्यांच्या तपश्चर्येचे व आध्यात्मिक कार्याचे स्मरण करतात.
Jalandharnath Maharaj history
Sakal
staircase direction as per vastu
Sakal