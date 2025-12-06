बाबासाहेबांच्या पाठीशी खंबीर उभी राहिलेली ‘रमाई’ कोण होती?

Aarti Badade
१९०७ च्या सुमारास रमाबाई यांचा भीमराव आंबेडकरांशी विवाह झाला, तेव्हा त्या विद्यार्थी होत्या.
Ramabai Ambedkar
Sakal
बाबासाहेब शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात असताना, रमाबाईंनी मुंबईतील परळच्या चाळीत अत्यंत गरिबीत कुटुंब सांभाळले.
मुलांसाठी जेवण बनवण्यासाठी किंवा बाबासाहेबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे दागिने गहाण ठेवले.
त्यांच्या पाच मुलांपैकी फक्त यशवंत हेच प्रौढावस्थेत जिवंत राहिले; इतर चार बालपणातच मरण पावले.
बाबासाहेबांनी त्यांचे 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' हे महत्त्वाचे पुस्तक "रामू" यांना समर्पित केले, त्यांच्या त्यागाचा गौरव केला.
त्यांना 'नवकोटीची माता रमाई' म्हणून ओळखले जाते, ज्यांच्या कष्टाचा गौरव लोकगीते आणि भीमगीतांमध्ये केला जातो.
१९३५ मध्ये त्यांचे निधन झाले; नंतर २०१८ मध्ये पुण्यात त्यांचा पुतळा उभारून त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यात आला.
