बाबासाहेबांच्या पाठीशी खंबीर उभी राहिलेली ‘रमाई’ कोण होती?

Aarti Badade

एक लहान सुरुवात

१९०७ च्या सुमारास रमाबाई यांचा भीमराव आंबेडकरांशी विवाह झाला, तेव्हा त्या विद्यार्थी होत्या.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

गरिबीतील संघर्ष

बाबासाहेब शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात असताना, रमाबाईंनी मुंबईतील परळच्या चाळीत अत्यंत गरिबीत कुटुंब सांभाळले.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

त्याग आणि धैर्य

मुलांसाठी जेवण बनवण्यासाठी किंवा बाबासाहेबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे दागिने गहाण ठेवले.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

5 मुलांचे दुःख

त्यांच्या पाच मुलांपैकी फक्त यशवंत हेच प्रौढावस्थेत जिवंत राहिले; इतर चार बालपणातच मरण पावले.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

प्रेमाचे समर्पण

बाबासाहेबांनी त्यांचे 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' हे महत्त्वाचे पुस्तक "रामू" यांना समर्पित केले, त्यांच्या त्यागाचा गौरव केला.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

दलितांसाठी प्रेरणा

त्यांना 'नवकोटीची माता रमाई' म्हणून ओळखले जाते, ज्यांच्या कष्टाचा गौरव लोकगीते आणि भीमगीतांमध्ये केला जातो.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

अखेरचा सन्मान

१९३५ मध्ये त्यांचे निधन झाले; नंतर २०१८ मध्ये पुण्यात त्यांचा पुतळा उभारून त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यात आला.

Ramabai Ambedkar

|

Sakal

बाबासाहेबांनी स्वतःला १४ दिवस कोंडून का घेतलं होतं?

Dr. Babasaheb Ambedkar Locked Himself for 14 Days The Story Behind the Constitution | Sakal
येथे क्लिक करा