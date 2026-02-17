कोण होते शिवरायांचे शस्त्र प्रशिक्षक? जिजाऊंच्या माहेरातून झाली होती नियुक्ती

Sandip Kapde
मराठ्यांच्या पराक्रमामागे अनेक अज्ञात वीरांचे योगदान दडलेले आहे.
बालवयातच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर संस्कार आणि शौर्याची बीजे रोवली गेली.
आई जिजाबाई यांनी शिवरायांच्या मनात स्वराज्याची ज्योत पेटवली.
वडील शहाजी राजे भोसले यांनी योग्य व्यक्तींच्या सान्निध्यात शिवाजी राजांचे घडवण सुरू ठेवले.
जिजाबाई साहेबांच्या संरक्षणासाठी खास प्रशिक्षित वीरांची नेमणूक करण्यात आली होती.
तलवारबाजी, घोडेस्वारी आणि युद्धनीती यांचे धडे बालवयापासून सुरू झाले.
शिवनेरीपासून बंगळुरूपर्यंत हा प्रशिक्षणाचा प्रवास अखंड चालू राहिला.
कठोर सरावामुळे शिवाजी राजांमध्ये नेतृत्वगुण अधिक बळकट होत गेले.
या काळात स्वराज्याचा विचार त्यांच्या मनात खोलवर रुजत गेला.
शिवाजी महाराजांचे शस्त्र प्रशिक्षक म्हणजे सरदार गोमाजी नाईक पानसंबळ होत.
शहाजी राजे भोसले यांच्या लग्नानंतर लखोजी जाधवराव यांनी जिजाबाई साहेबांच्या संरक्षणासाठी गोमाजी नाईक पानसंबळ यांची नेमणूक केली होती.
गोमाजी नाईक यांच्या देखरेखीखाली शिवाजी राजांचे शस्त्रविद्या आणि युद्धकौशल्य परिपूर्ण झाले.
गुरू आणि रक्षक अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांनी निष्ठेने पार पाडली.
सरदार गोमाजी नाईक पानसंबळ हे सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्यातील पराक्रमी सरदार व मिलिटरी अॅडव्हायझर होते.
त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे शिवरायांना मराठा युद्धनीतीची खोल समज मिळाली.
याच शिक्षणाच्या बळावर शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवून इतिहास घडवला.
नाईक पानसंबळ हे आडनाव पवार कुळातील असून ते धार संस्थानच्या परमारराव उर्फ पवार यांचे वंशज मानले जातात.
