कोण होते शिवरायांचे शस्त्र प्रशिक्षक? जिजाऊंच्या माहेरातून झाली होती नियुक्ती

Sandip Kapde

इतिहास :

मराठ्यांच्या पराक्रमामागे अनेक अज्ञात वीरांचे योगदान दडलेले आहे.

बालपण :

बालवयातच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर संस्कार आणि शौर्याची बीजे रोवली गेली.

संस्कार :

आई जिजाबाई यांनी शिवरायांच्या मनात स्वराज्याची ज्योत पेटवली.

मार्गदर्शन :

वडील शहाजी राजे भोसले यांनी योग्य व्यक्तींच्या सान्निध्यात शिवाजी राजांचे घडवण सुरू ठेवले.

सुरक्षा :

जिजाबाई साहेबांच्या संरक्षणासाठी खास प्रशिक्षित वीरांची नेमणूक करण्यात आली होती.

तयारी :

तलवारबाजी, घोडेस्वारी आणि युद्धनीती यांचे धडे बालवयापासून सुरू झाले.

प्रवास :

शिवनेरीपासून बंगळुरूपर्यंत हा प्रशिक्षणाचा प्रवास अखंड चालू राहिला.

शिस्त :

कठोर सरावामुळे शिवाजी राजांमध्ये नेतृत्वगुण अधिक बळकट होत गेले.

दृष्टी :

या काळात स्वराज्याचा विचार त्यांच्या मनात खोलवर रुजत गेला.

परिचय :

शिवाजी महाराजांचे शस्त्र प्रशिक्षक म्हणजे सरदार गोमाजी नाईक पानसंबळ होत.

नियुक्ती :

शहाजी राजे भोसले यांच्या लग्नानंतर लखोजी जाधवराव यांनी जिजाबाई साहेबांच्या संरक्षणासाठी गोमाजी नाईक पानसंबळ यांची नेमणूक केली होती.

प्रशिक्षण :

गोमाजी नाईक यांच्या देखरेखीखाली शिवाजी राजांचे शस्त्रविद्या आणि युद्धकौशल्य परिपूर्ण झाले.

भूमिका :

गुरू आणि रक्षक अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांनी निष्ठेने पार पाडली.

पराक्रम :

सरदार गोमाजी नाईक पानसंबळ हे सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्यातील पराक्रमी सरदार व मिलिटरी अॅडव्हायझर होते.

प्रभाव :

त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे शिवरायांना मराठा युद्धनीतीची खोल समज मिळाली.

वारसा :

याच शिक्षणाच्या बळावर शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवून इतिहास घडवला.

वंश :

नाईक पानसंबळ हे आडनाव पवार कुळातील असून ते धार संस्थानच्या परमारराव उर्फ पवार यांचे वंशज मानले जातात.

