‘तांबव्याचा विष्णू बाळा’ कोण होता? रिअल स्टोरी अजूनही अंधारात!

Sandip Kapde
तांबव्याचा विष्णू बाळा म्हणजेच विष्णू बाळा पाटील हे सातारा जिल्ह्यातील कराडजवळच्या तांबवे गावातील प्रसिद्ध पैलवान आणि पुढे बंडखोर म्हणून ओळखले गेलेले व्यक्तिमत्त्व होते.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
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विष्णू बाळा हे कराडच्या आझाद हिंद आखाड्यातील नामवंत पैलवान होते आणि त्यांची परिसरात एक वेगळी ओळख होती.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
ते साध्या स्वभावाचे असून गरिबांना मदत करणारे व्यक्ती म्हणून ओळखले जात होते.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
१९५२-५३ च्या सुमारास तांबवे गावात त्यांच्या कुटुंबातील भाऊबंदकीच्या वादाने गंभीर स्वरूप धारण केले.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
या वादातून त्यांच्या थोरल्या भावावर, अण्णा बाळा पाटील यांच्यावर शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला आणि त्यांचा पाय गंभीररीत्या जखमी झाला.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
भावावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी विष्णू बाळांनी न्यायालयात लढा दिला, मात्र आरोपी निर्दोष सुटल्याने त्यांची निराशा झाली.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
न्याय मिळाला नसल्याची भावना मनात ठेवून विष्णू बाळांनी कायदा हातात घेतला आणि विरोधकांवर प्राणघातक हल्ला केला.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
या घटनेनंतर त्यांनी पाटण खोऱ्यातील जंगलांचा आश्रय घेतला आणि पोलिसांपासून दूर राहून बंडखोराचे जीवन जगले.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
स्थानिक कथनांनुसार, त्यांनी अन्याय करणाऱ्या सावकारांविरुद्ध आणि गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाया केल्यामुळे काही गरीब लोक त्यांना मदत करणारा व्यक्ती मानत होते.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेल्या शब्दावर विश्वास ठेवून विष्णू बाळा यांनी अखेर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले, असे सांगितले जाते.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
esakal
आत्मसमर्पणानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यांच्या जीवनाचा शेवट शोकांतिकेत झाला.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
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२००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘तांबव्याचा विष्णूबाळा’ या मराठी चित्रपटात सयाजी शिंदे यांनी त्यांची भूमिका साकारली होती, तर त्यांच्या जीवनावर आधारित नव्या चित्रपटाची घोषणाही करण्यात आली आहे.
The real-life story of Vishnu Bala Patil
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Bihar's Monu Meturbala runs to visit 12 Jyotirlingas and Char Dham after his mother's recovery.
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