भारतात छापण्यात आलेल्या १०,००० रुपयांच्या नोटा का बंद कराव्या लागल्या? जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी

Mansi Khambe
तुम्ही १ रुपयांपासून २००० रुपयांपर्यंतच्या अनेक नोटा पाहिल्या असतील. १०, २० आणि १०० रुपयांच्या नोटा खूप सामान्य आहेत. २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर सरकारने १००० रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकली, तर २००० रुपयांची नोट जारी केली.
पण तुम्हाला हे माहित नसेल की भारताच्या इतिहासात १०,००० रुपयांची एक नोट होती. तीही अशा वेळी जेव्हा १०,००० रुपयांची किंमत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असती. ही कहाणी त्याच १०,००० रुपयांच्या नोटेची आहे.
ती कोणी आणि कधी, किती वर्षांपासून चलनात आणली गेली? नंतर ती कधी आणि का बंद करण्यात आली? हे तुम्हाला माहिती आहे का?
१९३८ मध्ये, जेव्हा भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदा १०,००० रुपयांची नोट जारी केली. त्यावेळी ही नोट सामान्य लोकांसाठी नव्हती, तर व्यापारी, मोठे उद्योगपती आणि सरकारी व्यवहारांसाठी होती.
तिचा वापर केवळ उच्च आर्थिक पोहोच असलेल्या लोकांपुरता मर्यादित होता. ही नोट ब्रिटिश काळातील डिझाइनसह आली होती. ज्यावर राजा जॉर्ज सहावा यांचे चित्र आणि इतर ब्रिटिश चिन्हे होती.
१९४६ मध्ये, ब्रिटिश सरकारने ती बंद केली. १९४७ मध्ये, भारत एक स्वतंत्र देश बनला. स्वातंत्र्यानंतर, १९५४ मध्ये ही नोट पुन्हा एकदा आली, पण यावेळी ती भारतीय ओळख घेऊन आली. असे म्हटले जाते की त्यात अशोक स्तंभ किंवा शेती सारखी चिन्हे वापरली गेली असावीत.
त्याचा उद्देश एकच होता - मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करणे सोपे करणे, विशेषतः बँका आणि मोठ्या संस्थांमध्ये. तो डिजिटल व्यवहारांचा काळ नव्हता, म्हणून जेव्हा लाखो रुपयांचे पेमेंट करावे लागत होते. तेव्हा जड बंडलऐवजी एक किंवा दोन नोटा काम करत असत.
पण नोट जितकी मोठी होती तितकाच तिचा गैरवापर होण्याचा धोका जास्त होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि नंतर १९७० च्या दशकात जेव्हा काळ्या पैशाची चर्चा जोरात सुरू होती. तेव्हा सरकारांना असे वाटले की इतक्या मोठ्या नोटेचा वापर चुकीच्या हातात जास्त होत आहे.
१९७८ मध्ये, मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने १०००, ५००० आणि १०,००० च्या नोटांवर एकाच वेळी बंदी घातली. कारण ती काळा पैसा चलनात आणण्यास आणि लपवण्यास मदत करत होती.
सरकारने म्हटले की, सामान्य माणसाला इतक्या मोठ्या नोटांची गरज नाही. उलट श्रीमंत लोक त्यांचा काळा पैसा लपवण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. त्यांनी एक कायदा आणला. या नोटा अवैध घोषित केल्या.
जर कोणाकडे या नोटा असतील तर त्याला त्या बँकेत जमा करण्यासाठी काही दिवसांचा वेळ देण्यात आला. या नोटबंदीमुळे खळबळ उडाली असती. पण नाही, कारण सुरुवातीला सामान्य लोकांकडे या नोटाच नव्हत्या.
१९७८ पर्यंत १०,००० रुपयांच्या फक्त काही नोटा चलनात होत्या. आरबीआयच्या नोंदीनुसार, एकूण चलनाचा खूपच कमी भाग या उच्च मूल्याच्या नोटांमध्ये होता. तरीही, या पायरीबद्दल बरीच चर्चा झाली.
काही लोकांचा असा विश्वास आहे की याचा भ्रष्टाचारावर परिणाम झाला. तर काही म्हणतात की हा फक्त दिखावा होता. आज १०,००० रुपयांची नोट आपल्यासाठी एक ऐतिहासिक आठवण बनली आहे.
ही नोट आता फक्त संग्राहकांची गोष्ट बनली आहे. आजही, जर कोणाकडे १०,००० रुपयांची नोट असेल, तर लिलावात त्याची किंमत लाखोंमध्ये असेल. १९७८ नंतर, १०,००० रुपयांची नोट पुन्हा कधीही चलनात आणली गेली नाही.
त्याऐवजी आरबीआय लहान आणि सोयीस्कर नोटांकडे वळले. २०१६ मध्ये, मोदी सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. त्यानंतर, १०, २०, ५०, १००, २००, ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा नव्याने छापण्यात आल्या.