AC नेहमी पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? त्यामागे दडलंय मोठं कारण

Saisimran Ghashi
उन्हाळ्यात आपल्याला गारेगार हवा देणारा एअर कंडिशनर (AC) हा ९९% घरांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये नेहमी पांढऱ्या रंगाचाच पाहायला मिळतो.
why air conditioners are almost always white
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या सामान्य दिसणाऱ्या रंगाच्या निवडीमागे केवळ सौंदर्य नसून, भौतिकशास्त्र आणि विज्ञानाची मोठी कारणे दडलेली आहेत.
Thermal Science: Why White Best Reflects Heat
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पांढरा रंग सूर्यप्रकाश परावर्तित करून एसीला गरम होण्यापासून वाचवतो.
Superior Heat Reflection in Outdoor AC Units
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यंत्रणा थंड राहिल्याने खोली खूप लवकर गार होते.
Faster Cooling and Reduced Compressor Strain
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कॉम्प्रेसरवर ताण पडत नसल्यामुळे वीज बिल खूप कमी येते.
Enhanced Cooling Capacity with White ACs
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आतील नाजूक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अतिउष्णतेपासून सुरक्षित राहतात.
Protection of Internal Components from Heat
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हा रंग कोणत्याही भिंतीच्या रंगासोबत सहज सूट होतो.
Perfect Neutral Color That Matches Any Interior
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पांढऱ्या रंगावर धूळ आणि स्क्रॅचेस लगेच उठून दिसत नाहीत.
Lower Manufacturing Costs and Affordable Pricing
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एकच रंग बनवल्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च आणि एसीची किंमत कमी होते.
Lower Manufacturing Costs and Affordable Pricing
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पांढऱ्या रंगाच्या हाय-क्वालिटी प्लास्टिकमुळे एसी दिसायला आकर्षक वाटतो.
Premium Shiny Look of ABS Plastic in White Finish
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Top 12 health benefits of eating poha
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