अंडी उकडताना लिंबू का टाकतात?

Aarti Badade

अंडी उकडताना होणारा त्रास

अंडी उकडताना ती मधूनच तडकणे किंवा सोलताना अंड्याचा पांढरा भाग टरफलासोबत बाहेर येणे, ही समस्या सर्वांनाच सतावते. म्हणून एक छोटा लिंबाचा तुकडा टाका.

अंडी फुटण्यापासून वाचवा

उकळत्या पाण्याच्या उष्णतेमुळे अंड्याच्या कवचावर दाब येतो आणि ते फुटते. लिंबातील सौम्य आम्ल पाण्याचा pH स्तर संतुलित करते, ज्यामुळे अंड्याचे कवच फुटत नाही.

कवच सोलणे होईल अगदी सोपे

अंडी उकडल्यानंतर ती सोलताना मोठी कसरत करावी लागते. लिंबाचा रस अंड्याचे कवच आणि पांढरा भाग यांमधील पडदा सैल करतो, ज्यामुळे टरफल अगदी सहज हाताने वेगळे होते.

चव बदलेल का? मुळीच नाही!

लिंबू टाकल्याने अंडी आंबट लागतील असे वाटते. पण थोड्या प्रमाणात रस वापरतो, जो केवळ कवचावर प्रक्रिया करतो. अंड्याच्या आतल्या चवीवर परिणाम होत नाही.

कमी वेळेत उत्तम कुकिंग

लिंबू टाकल्यामुळे उष्णता अंड्यापर्यंत जलद पोहोचते. यामुळे अंडी कमी वेळेत आणि सर्व बाजूंनी समप्रमाणात शिजण्यास मदत होते, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि गॅस दोन्ही वाचते.

घरात लिंबू नसेल तर काय करावे?

जर घरात लिंबू नसेल, तर काळजी करू नका! लिंबाप्रमाणेच १ चमचा व्हिनेगर (Vinegar) पाण्यात टाकल्यास तुम्हाला अगदी तोच परिणाम मिळेल.

वापराची योग्य पद्धत

अंडी उकडण्यासाठी पाणी गॅसवर ठेवल्यावर, त्यात अंडी सोडण्यापूर्वी फक्त अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाका. आता तुमची अंडी हॉटेलसारखी परफेक्ट उकडली जातील!

