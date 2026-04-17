अंडी उकडताना लिंबू का टाकतात?

Aarti Badade
अंडी उकडताना ती मधूनच तडकणे किंवा सोलताना अंड्याचा पांढरा भाग टरफलासोबत बाहेर येणे, ही समस्या सर्वांनाच सतावते. म्हणून एक छोटा लिंबाचा तुकडा टाका.
Sakal
उकळत्या पाण्याच्या उष्णतेमुळे अंड्याच्या कवचावर दाब येतो आणि ते फुटते. लिंबातील सौम्य आम्ल पाण्याचा pH स्तर संतुलित करते, ज्यामुळे अंड्याचे कवच फुटत नाही.
अंडी उकडल्यानंतर ती सोलताना मोठी कसरत करावी लागते. लिंबाचा रस अंड्याचे कवच आणि पांढरा भाग यांमधील पडदा सैल करतो, ज्यामुळे टरफल अगदी सहज हाताने वेगळे होते.
लिंबू टाकल्याने अंडी आंबट लागतील असे वाटते. पण थोड्या प्रमाणात रस वापरतो, जो केवळ कवचावर प्रक्रिया करतो. अंड्याच्या आतल्या चवीवर परिणाम होत नाही.
लिंबू टाकल्यामुळे उष्णता अंड्यापर्यंत जलद पोहोचते. यामुळे अंडी कमी वेळेत आणि सर्व बाजूंनी समप्रमाणात शिजण्यास मदत होते, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि गॅस दोन्ही वाचते.
जर घरात लिंबू नसेल, तर काळजी करू नका! लिंबाप्रमाणेच १ चमचा व्हिनेगर (Vinegar) पाण्यात टाकल्यास तुम्हाला अगदी तोच परिणाम मिळेल.
अंडी उकडण्यासाठी पाणी गॅसवर ठेवल्यावर, त्यात अंडी सोडण्यापूर्वी फक्त अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाका. आता तुमची अंडी हॉटेलसारखी परफेक्ट उकडली जातील!
