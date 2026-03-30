कलिंगडावर मीठ घालून का खातात? 'हे' आहे भन्नाट कारण

Anushka Tapshalkar

कलिंगड + मीठ

चिमूटभर मीठ घातल्याने कलिंगडाची नैसर्गिक गोडी अधिक खुलते.

Why Add Salt to Watermelon

|

sakal

गोड चव वाढते

मीठामुळे टेस्ट रिसेप्टर्स सक्रिय होतात आणि गोडपणा जास्त जाणवतो.

Sweetness Increases

|

sakal

हायड्रेशन सुधारते

घामामुळे हरवलेले सोडियम भरून काढण्यासाठी मीठ मदत करते.

Hydration | Sakal

चवीचा बॅलन्स राखतो

फिकट किंवा कमी गोड कलिंगडही मीठामुळे चवदार लागते.

Balances Taste

|

sakal

पचनासाठी उपयोगी

थोडं मीठ पाचक रसांना उत्तेजित करतं, त्यामुळे पचन सोपं होतं.

Improve Your Gut Health

| Sakal

सावकाश खाण्याची सवय लागते

मीठामुळे प्रत्येक घास चाखत खाल्ला जातो, जे mindful eating ला मदत करतं.

Mindful Eating

|

sakal

किती मीठ घालायचं?

फक्त चिमूटभर! जास्त मीठ टाळा. हवे असल्यास लिंबू आणि काळं मीठही वापरू शकता.

How Much Salt

|

Sakal

उन्हाळ्यात वजन कमी करण्यासाठी ५ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स

आणखी वाचा