Airplane Passenger Comfort : विमानात प्रवाशांच्या कंम्फर्टसाठी सर्वच विमान कंपन्याची 'या' खास उपायाला आहे पसंती

Mayur Ratnaparkhe
लोक सहसा असे समजतात की आकाश निळे असल्याने विमानातील सीटचा रंगही निळा असतो. पण हे खरे नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विमानांमध्ये निळ्या जागांचा वापर अनेक दशकांपूर्वी सुरू झाला.
ब्रिटिश संशोधनानुसार, निळ्या रंगाला विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते.
शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की निळा रंग एरोफोबिया असलेल्यांना शांत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
विमानांमध्ये निळ्या सीट्स वापरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्या फिकट रंगांपेक्षा जास्त काळ वापरता येतात.
निळ्या रंगावर छोटेमोठे डाग फारसे उठून दिसत नाहीत, म्हणून सीटवरील कवर निळ्या रंगाचे ठेवले जाते.
निळा रंग हा वातावरणात प्रसन्नता आणतो, यामुळे विमानातील प्रवाशांचे मन शांत राहण्यासही मदत होते.
expensive divorce
ESakal