Airplane Passenger Comfort : विमानात प्रवाशांच्या कंम्फर्टसाठी सर्वच विमान कंपन्याची 'या' खास उपायाला आहे पसंती

लोकांचा काय समज? -

 लोक सहसा असे समजतात की आकाश निळे असल्याने विमानातील सीटचा रंगही निळा असतो. पण हे खरे नाही.

अनेक दशकांपूर्वी वापर सुरू -

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विमानांमध्ये निळ्या जागांचा वापर अनेक दशकांपूर्वी सुरू झाला.

विश्वासार्हता, सुरक्षितता –

ब्रिटिश संशोधनानुसार, निळ्या रंगाला विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते.

एरोफोबिया असलेल्यांना शांत करतो -

शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की निळा रंग एरोफोबिया असलेल्यांना शांत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

फिकट रंगांपेक्षा जास्त काळ टिकतो -

विमानांमध्ये निळ्या सीट्स वापरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्या फिकट रंगांपेक्षा जास्त काळ वापरता येतात.

छोटे-मोठे डाग उठून दिसत नाही-

निळ्या रंगावर छोटेमोठे डाग फारसे उठून दिसत नाहीत, म्हणून सीटवरील कवर निळ्या रंगाचे ठेवले जाते.

वातावरणात प्रसन्नता आणतो –

निळा रंग हा वातावरणात प्रसन्नता आणतो, यामुळे विमानातील प्रवाशांचे मन शांत राहण्यासही मदत होते.

