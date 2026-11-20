Apurva Kulkarni
विमानात टेकऑफ आणि लँडिंगच्या वेळी प्रवाशांच्या खिडक्याचे पडदे उघडे ठेवणे बंधनकारक असते. याचं काय आहे कारण जाणून घेऊया
AIRPLANE FACTS
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याचं पहिलं मुख्य कारण म्हणजे बाहेरील धोक्याची ओळख करून देण्यासाठी खिडक्या उघड्या ठेवल्या जातात.
AIRPLANE WINDOW SHADES
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इंजिनला आग लावणे, धूर किंवा पंखांमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला तर ते केबिन क्रे ला आणि प्रवाशांना खिडकीतून दिसू शकतं.
LANDING RULES
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तसंच आपत्कालीन परिस्थितीत विमान रिकामे करायचे असल्यास कोणत्या बाजूला बिघाड आहे कळण्यासाठी खिडक्या उघड्या ठेवल्या जातात.
TAKEOFF RULES
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तसंच आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरच्या उजेडाशी आणि अंधाराशी प्रवाशांचे डोळे जुळवून घेण्यासाठी सराव असावा म्हणून खिडक्याचे पडदे ओपन ठेवले जातात.
FLIGHT SAFETY
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तसंच खिडक्याचे पडदे ओपन असल्याच बाहेरील बचाव करणाऱ्या पथकाला विमानाच्या आतील परिस्थिती काय आहे? याचा अंदाज घेणे सोपं जाईल.
AIR TRAVEL TIPS
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विमान कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनांनी प्रवाशांसाठी तसंच त्यांच्या सुरक्षितेसाठी काही नियम ठरवून दिले आहेत.
AIRCRAFT SAFETY,
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MOTHER CAT
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