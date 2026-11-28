Apurva Kulkarni
विमान आकाशात उडताना मागे पांढरी रेषा का तयार होते तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या...
AIRPLANE
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विमान जेव्हा उंच आकाशात उडतं तेव्हा ती दिसणारी पांढरी रेषा हा दूर नसून कंट्रेल्स नावाचं कृत्रिम ढग असतं.
CONTRAILS,
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विमान जेव्हा ८ ते १२ किमी म्हणजे २६ हजार ते ४० हजार फूट उंचीवर उडतं तेव्हा तापमान कमी होतं.
AVIATION,
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तेव्हा विमानातील इंधन जळल्यामुळे त्यात गरम हवा आणि पाण्याची वाफ तयार होते. ती वाफ थंड वातावरणात गेल्यावर तिथं गोठून बर्फांचे कण तयार होतात.
FLIGHT,
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तसंच त्या बर्फाचे कण एकत्र आल्यानं आकाशात पांढरी रेषा दिसू लागते.
AIRCRAFT
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कधी कधी त्या बर्फांच्या कणाचं बाष्पीभवन होऊन ती रेषा लगेच नाहीशी होते.
FLIGHT SCIENCE
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परंतु कधी कधी हावेत जास्त आर्द्रता असेल तर ती रेषा बराच वेळ टिकून राहते. नंतर ती ढगासोबत मिसळून जाते.
AIRPLANE FACTS
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TRAIN FACTS
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