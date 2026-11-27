Apurva Kulkarni
आपण नेहमीच रेल्वेनं प्रवास करतो पणतुम्ही जेव्हा रेल्वेने प्रवास केला असेल तेव्हा काही रेल्वे हिरव्या, पिवळ्या रंगाचा दिसतात. परंतु काही रेल्वेचे रंग वेगळे असतात. पण असं का? जाणून घ्या
रेल्वेच्या डब्यांना वेगवेगळे रंग का दिलेले असतात? जाणून घ्या...
INDIAN RAILWAYS
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तुम्ही जेव्हा रेल्वेने प्रवास केला असेल तेव्हा काही रेल्वे हिरव्या, पिवळ्या रंगाचा दिसतात. परंतु काही रेल्वेचे रंग वेगळे असतात. पण असं का? जाणून घ्या
TRAIN COACH COLOURS
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लाल रंगाचे डबे म्हणजे LHB कोच असतात. हे डबे वजनाने हलके आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनवलेले असतात.
RED TRAIN COACH
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हिरव्या रंगाचे डबे हे प्रामुख्याने गरीब रथ एक्सप्रेसमध्ये वापरले जातात.
GREEN TRAIN COACH
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तपकिरी रंगाचे डबे पूर्वी मीटरगेज रेल्वे मार्गांवरील गाड्यांमध्ये वापरले जात होते.
RAILWAY FACTS,
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भारतीय रेल्वेमध्ये निळ्या रंगाचे डबे सर्वाधिक पाहायला मिळतात. हे प्रामुख्याने पारंपरिक ICF कोच असतात.
BLUE TRAIN COACH
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मेल, एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट गाड्यांमध्ये निळ्या रंगाचे डबे वापरले जातात.
TRAIN FACTS
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डब्यांचा प्रकार, त्यांची रचना आणि रेल्वेच्या झोननुसार डब्यांचे रंग वेगवेगळे असू शकतात.
RAILWAY COLOURS,
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Which Indian Village Offers Views Of Sri Lanka
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