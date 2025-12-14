अक्षय खन्ना कोणत्याच फिल्मच्या प्रमोशनला का दिसत नाही?

Aarti Badade

शूट संपताच

फिल्मचं शूट संपताच अक्षय खन्ना मुंबई सोडून थेट अलिबागच्या फार्महाऊसला निघतो.

Akshaye Khanna

|

Sakal

प्रायव्हेट स्पीड बोट

मुंबई-अलिबाग प्रवासासाठी तो गाडी नाही तर स्वतःची प्रायव्हेट स्पीड बोट वापरतो.

Akshaye Khanna

|

Sakal

20 मिनिटांत

गेटवे ऑफ इंडिया वरून फक्त 20 मिनिटांत तो शांत, गर्दीपासून दूर त्याच्या फार्महाऊसला पोहोचतो.

Akshaye Khanna

|

Sakal

मानसिक त्रास

मुंबईची गर्दी, आवाज आणि सततची झळाळी त्याला मानसिक त्रास देते.

Akshaye Khanna

|

sakal

इनकम टॅक्स

इनकम टॅक्सने बोटला लक्झरी ठरवलं, पण तो म्हणाला “माझा फार्महाऊस हेच माझं ऑफिस आहे आणि बोट हा माझ्या कामाचा प्रवास.” कोर्टाने अभिनेत्यासाठी शांतता ही गरज आहे हे मान्य करून अक्षयच्या बाजूने निकाल दिला

Akshaye Khanna

|

Sakal

स्वभाव

रेड कार्पेट, प्रमोशन आणि खोटं हसणं त्याच्या स्वभावातच नाही. म्हणून तो जमेल तितके जाणे टाळतो.

Akshaye Khanna

|

Sakal

सोशल मीडिया अकाऊंट

त्याचं कोणतंही ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाऊंट नसणं ही जाणीवपूर्वक घेतलेली भूमिका आहे.

Akshaye Khanna

|

Sakal

शांत आयुष्य

प्रसिद्धीपेक्षा स्वातंत्र्य आणि शांत आयुष्य महत्त्वाचं वाटतं म्हणून अक्षय खन्ना प्रमोशनपासून दूर राहतो.

Akshaye Khanna

|

Sakal

अक्षय खन्नाच्या पुन्हा प्रेमात पडतेय एक्स गर्लफ्रेंड, धुरंधर एन्ट्रीच्या सीनवर प्रतिक्रिया देत म्हणाली...

Akshaye Khanna Tara Sharma Post

|

Sakal

येथे क्लिक करा