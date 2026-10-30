स्किनकेयर प्रोडक्ट्समध्ये अल्कोहोल का मिसळले जाते? वैज्ञानिक कारण काय

Mansi Khambe
चेहऱ्यासाठी किंवा शरीराच्या काळजीसाठी मॉइश्चरायझर किंवा फेस क्रीम विकत घेतो, तेव्हा आपल्याला अनेकदा त्याच्या घटकांच्या यादीत 'अल्कोहोल' हा शब्द दिसतो.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
हे नाव पाहून अनेकदा असा प्रश्न पडतो की, हे रसायन आपल्या नाजूक त्वचेला हानी पोहोचवत आहे का. मात्र कोणत्याही सौंदर्य उत्पादनात अल्कोहोलला एकच घटक म्हणून पाहिले जात नाही; त्याचे अनेक वेगवेगळे प्रकार आणि उपयोग आहेत.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
क्रीम आणि मॉइश्चरायझरमध्ये अल्कोहोल का मिसळले जाते आणि त्यामागील वैज्ञानिक कारणे काय आहेत, हे सविस्तरपणे जाणून घ्या.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
स्किनकेयर प्रोडक्ट्समधील अल्कोहोलमुळे क्रीममधील सक्रिय घटक योग्यरित्या विरघळण्यास मदत होते, ज्यामुळे ते लावल्यावर समान आणि सहजपणे पसरते.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
अनेक प्रकारचे अल्कोहोल क्रीमला चिकट होण्यापासून रोखतात, तर काही उत्पादनांमध्ये संरक्षक म्हणूनही काम करतात, ज्यामुळे क्रीमचा टिकण्याचा कालावधी वाढण्यास मदत होते.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
जेव्हा हे अल्कोहोल असलेले मॉइश्चरायझर त्वचेवर लावले जातात, तेव्हा ते लगेच बाष्पीभवन पावतात, ज्यामुळे लावल्यानंतर जडपणा जाणवत नाही.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
हे तंत्रज्ञान क्रीमला अत्यंत हलके आणि चिकटपणापासून मुक्त बनवण्यास मदत करते.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
आरोग्य तज्ञांच्या मते, हा घटक केवळ त्वचेला आरामच देत नाही, तर फॉर्म्युलेशनला स्थिर करून जीवाणू आणि सूक्ष्मजीवांच्या वाढीपासून महत्त्वाचे संरक्षण देखील प्रदान करतो.
Alcohol Used In Skincare Products
ESakal
Microwave Glass Dots Reason
ESakal