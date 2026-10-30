Mansi Khambe
घरी ओव्हन किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये शिजत असताना अनेकदा काचेतून डोकावून पाहतो. पण तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की, मायक्रोवेव्हच्या काचेवर ठिपके का असतात?
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
मायक्रोवेव्हच्या काचेवरील ठिपके केवळ डिझाइनसाठी नसतात, तर ते ओव्हनच्या काचेला तीव्र उष्णतेपासून वाचवण्यास, तिची मजबुती टिकवून ठेवण्यास आणि दरवाजा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
ओव्हनच्या दरवाजाच्या काचेवरील या लहान काळ्या खुणांना "फ्रिट्स" किंवा सिरॅमिक फ्रिट पॅटर्न्स म्हणतात. ते एका विशेष सिरॅमिक शाईचा वापर करून तयार केले जातात.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
उत्पादनादरम्यान, हे मिश्रण काचेच्या बाहेरील थराच्या आतील पृष्ठभागावर छापले जाते. त्यानंतर एका विशेष प्रक्रियेद्वारे काच मजबूत केली जाते, ज्यामुळे हे ठिपके तिच्या पृष्ठभागावर कायमचे चिकटतात.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
रीडर्स डायजेस्टच्या एका अहवालानुसार, जेव्हा एखाद्या पदार्थाच्या एका भागाचे तापमान जास्त असते आणि दुसऱ्या भागाचे तापमान कमी असते, तेव्हा गरम भाग प्रसरण पावतो, तर थंड भाग प्रसरण पावत नाही. यामुळे काचेवर दाब येतो.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
अशा परिस्थितीत, काळे ठिपके महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे काचेच्या वेगवेगळ्या भागांमधील तापमानातील अचानक होणारे बदल कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे काचेची मजबुती टिकून राहते.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे ठिपके काचेला उष्णतेच्या अचानक झटक्यांपासून किंवा थर्मल शॉकपासून वाचवण्यास मदत करतात.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
अनेक महत्त्वाचे भाग या ठिपक्यांमागे लपलेले असतात. हे काळे ठिपके केवळ काचेच्या सुरक्षिततेसाठी नसतात. ओव्हनच्या दरवाजाच्या आतील काही भाग लपवण्यासाठीही त्यांचा वापर केला जातो.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
दरवाजा जोडण्यासाठी वापरले जाणारे चिकट पदार्थ सील, स्क्रू आणि ब्रॅकेट यांसारखे भाग या ठिपक्यांमागे लपवलेले असतात. यामुळे दरवाजाला एक स्वच्छ बाह्यरूप मिळते आणि काचेतून आतील भाग दिसू शकतो.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
हे छोटे काळे ठिपके एकाच वेळी अनेक कार्ये पार पाडतात. ते काचेवरील तापमानातील फरक कमी करण्यात, तिची मजबुती टिकवून ठेवण्यात, सुरक्षिततेत मदत करण्यात आणि दरवाजाच्या आतील भाग लपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Microwave Glass Dots Reason
ESakal
Steel Not Rust Reason
ESakal