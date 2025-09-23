दारू प्यायल्यानंतर लगेच तहान का लागते? 'हे' आहे शास्त्रीय कारण

Yashwant Kshirsagar
अनेक जणांना दररोज दारू पिण्याचे व्यसन असते.
पण दररोज तसेच जास्त प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
पण दारू पिल्यानंतर आपल्याला तहान का लागते हे तुम्हाला माहिती आहे का?
तहान लागणे म्हणजे शरीर डिहायड्रेटेड होणे आहे.
खरं तर, दारू पिल्यानंतर आपल्याला तहान लागते कारण दारू मूत्रवर्धक आहे.
दारु शरीरात पाणी राखणारे संप्रेरक व्हॅसोप्रेसिनचे उत्पादन रोखते ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते.
एखाद्या व्यक्तीने दारू प्यायल्यानंतर मूत्रपिंडे जलद गतीने पाणी बाहेर टाकतात त्यामुळे लगेच लघवी लागते.
दारू पिल्याने लाळेचे उत्पादन कमी होते ज्यामुळे तोंड कोरडे पडते आणि तहान लागते
दारू पिल्याने मेंदूतील हायपोथालेमस ग्रंथीला शरीरात डिहायड्रेशनचे संकेत मिळतात आणि दारु प्यायलेल्या व्यक्तीला तहान लागण्यास सुरुवात होते.
