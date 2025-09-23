दारू प्यायल्यानंतर लगेच तहान का लागते? 'हे' आहे शास्त्रीय कारण

Yashwant Kshirsagar

व्यसन

अनेक जणांना दररोज दारू पिण्याचे व्यसन असते.

Alcohol Dehydration

|

esakal

हानिकारक

पण दररोज तसेच जास्त प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

Alcohol Dehydration

|

esakal

तहान लागणे

पण दारू पिल्यानंतर आपल्याला तहान का लागते हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Alcohol Dehydration

|

esakal

डिहायड्रेशन

तहान लागणे म्हणजे शरीर डिहायड्रेटेड होणे आहे.

Alcohol Dehydration

|

esakal

मूत्रवर्धक

खरं तर, दारू पिल्यानंतर आपल्याला तहान लागते कारण दारू मूत्रवर्धक आहे.

Alcohol Dehydration

|

esakal

व्हॅसोप्रेसिन

दारु शरीरात पाणी राखणारे संप्रेरक व्हॅसोप्रेसिनचे उत्पादन रोखते ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते.

Alcohol Dehydration

|

esakal

मूत्रपिंड

एखाद्या व्यक्तीने दारू प्यायल्यानंतर मूत्रपिंडे जलद गतीने पाणी बाहेर टाकतात त्यामुळे लगेच लघवी लागते.

Alcohol Dehydration

|

esakal

लाळ

दारू पिल्याने लाळेचे उत्पादन कमी होते ज्यामुळे तोंड कोरडे पडते आणि तहान लागते

Alcohol Dehydration

|

esakal

मेंदू

दारू पिल्याने मेंदूतील हायपोथालेमस ग्रंथीला शरीरात डिहायड्रेशनचे संकेत मिळतात आणि दारु प्यायलेल्या व्यक्तीला तहान लागण्यास सुरुवात होते.

Alcohol Dehydration

|

esakal

माणसाचा मेंदू ऑक्सिजनशिवाय किती वेळ जगू शकतो ?

Brain Without Oxygen

|

esakal

येथे क्लिक करा