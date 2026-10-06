अमेरिकेत बाईक्स का वापरत नाहीत? कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
अमेरिकेत मोटारसायकल ही रोजच्या प्रवासाचे साधन नसून मुख्यतः मनोरंजनाचे, वीकेंडचे किंवा हॉबीचे साधन मानली जाते. आशिया आणि युरोपच्या तुलनेत अमेरिकेत मोटारसायकलचा वापर खूपच कमी आहे. पुढे मुख्य कारणे सांगितली आहेत.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
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अमेरिकेत कार हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मोठ्या कार, एसयूव्ही आणि पिकअप ट्रक हे स्टेटस सिम्बॉल मानले जातात. मोटारसायकलला मनोरंजनाचे साधन समजले जाते, रोजच्या प्रवासाचे साधन नाही.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
मोटारसायकल अपघातात मृत्युदर कारपेक्षा कित्येक पट जास्त आहे. संरक्षणाचा अभाव, सीटबेल्ट-एअरबॅग नसणे आणि ड्रायव्हर्सची दुर्लक्ष हे प्रमुख कारणे आहेत. अनेक कुटुंबे मुलांना मोटारसायकल चालवण्यास मनाई करतात
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
अमेरिकेच्या अनेक भागांत तीव्र हिवाळा, बर्फ आणि पाऊस असतो. मोटारसायकलवर थंडीत किंवा पावसात प्रवास करणे अवघड आणि धोकादायक ठरते. कारमध्ये एसी आणि हीटिंगची सुविधा असल्याने ती अधिक सोयीची वाटते.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
अमेरिकन शहरे आणि उपनगरे खूप पसरलेली आहेत. सरासरी प्रवास लांब असतो आणि कुटुंबासह सामान नेण्याची गरज असते. मोटारसायकल यासाठी व्यावहारिक ठरत नाही.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
रस्ते, हायवे, पार्किंग आणि ट्रॅफिक सिस्टीम मुख्यतः कारांसाठी डिझाइन केलेली आहेत. मोटारसायकलसाठी विशेष लेन किंवा सोयी मर्यादित आहेत. लेन-स्प्लिटिंगही अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर आहे.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
अमेरिकन कुटुंबांमध्ये मुले, सामान आणि एकाच वेळी अनेक जणांना घेऊन जाण्याची गरज असते. मोटारसायकल यासाठी अपुरी ठरते. कार ही “फॅमिली व्हीकल” म्हणून अधिक उपयुक्त मानली जाते.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
अमेरिकेत मोटारसायकलची प्रतिमा अनेकदा “बायकर गँग”, मोठ्या क्रूझर किंवा हॉबीशी जोडली गेली आहे. रायडर्सची सरासरी वय वाढत आहे आणि तरुण पिढी कमी प्रमाणात याकडे वळते.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
तरुण रायडर्ससाठी मोटारसायकलचा विमा खूप महाग असतो. गियर, मेंटेनन्स आणि अपघाताची भीती यामुळे एकूण खर्च वाढतो. कारचे फायनान्सिंग आणि विमा अधिक सुलभ वाटते.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
अमेरिकेत छोटी, व्यावहारिक आणि इंधन-बचत करणारी मोटारसायकल कमी लोकप्रिय आहे. मोठ्या इंजिनच्या स्पोर्ट्स बाईक्स आणि क्रूझर्सना प्राधान्य दिले जाते, ज्या रोजच्या प्रवासासाठी कमी उपयुक्त ठरतात.
Why Americans Don't Ride Motorcycles
esakal
Vastu Shastra Tips
esakal