फक्त १९९१ चा अर्थसंकल्प हाच टर्निंग पॉइंट का मानला जातो? त्याला क्रांतिकारी अर्थसंकल्प का म्हणतात?

Mansi Khambe

परकीय चलन

१९९१ पूर्वी, भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत अडचणीत होती. परकीय चलन साठा इतका खाली घसरला होता की तो काही आठवड्यांच्या आयातीसाठीही पुरेसा खर्च करू शकत नव्हता.

सोने गहाण

सरकारने सोने गहाण ठेवण्याचाही अवलंब केला होता. महागाई वाढत होती, उद्योग कोसळत होते आणि बेरोजगारी वेगाने वाढत होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्वासार्हता कमकुवत झाली होती.

धाडसी पाऊल

अशा परिस्थितीत पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक धाडसी पाऊल उचलले. सोपा मार्ग म्हणजे देश जुन्याच मार्गाने चालवणे, परंतु त्यांनी एक धोका पत्करला.

आर्थिक संकट

१९९१ च्या अर्थसंकल्पात देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक ठोस रोडमॅप देण्यात आला. १९९१ च्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे परवाना राज रद्द करणे.

सरकारी परवानगी

पूर्वी उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक होती, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि विलंब होत असे. या अर्थसंकल्पाने उद्योगांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे, उत्पादन वाढवण्याचे आणि स्पर्धा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.

अर्थसंकल्प

यामुळे खाजगी क्षेत्राला एक नवीन चालना मिळाली. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याची मोकळीक देण्यात आली.

परदेशी गुंतवणूकदार

सीमाशुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले, पूर्वी २२० टक्क्यांवरून सुमारे १५० टक्के. यामुळे आयात आणि निर्यातीला चालना मिळाली आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावर पुन्हा विश्वास येऊ लागला.

धोरणात्मक सुधारणा

निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक सुधारणा राबवल्या. व्यापार सुलभ करण्यात आला, कर संरचना बदलण्यात आल्या आणि उद्योगांसाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले.

सरकारी तिजोरी

यामुळे भारतीय निर्यात वाढली. सरकारी तिजोरीत महसूल वाढला आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या. या अर्थसंकल्पापूर्वी आणि नंतर अनेक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले.

१९९१ चा प्रभाव

परंतु त्यापैकी एकाही अर्थसंकल्पाचा १९९१ चा प्रभाव पडला नाही. कारण स्पष्ट आहे: इतर अर्थसंकल्प सुधारणावादी होते. परंतु १९९१ चा अर्थसंकल्प परिवर्तनकारी होता.

आर्थिक मानसिकता

तो केवळ खर्च आणि करांबद्दल नव्हता, तर संपूर्ण आर्थिक मानसिकता बदलून टाकणारा होता. हा एक जबरदस्तीने घेतलेला निर्णय होता ज्याने देशाला एक नवीन दिशा दिली.

उदयोन्मुख शक्ती

१९९१ नंतर, भारताची अर्थव्यवस्था हळूहळू मजबूत झाली. परकीय चलन साठा वाढला, खाजगी क्षेत्राची भरभराट झाली आणि भारत जागतिक स्तरावर एक उदयोन्मुख शक्ती म्हणून उदयास आला.

डॉ. मनमोहन सिंग

जर हा अर्थसंकल्प सादर झाला नसता तर भारताचीही परिस्थिती अनेक कमकुवत अर्थव्यवस्थांसारखीच झाली असती असे तज्ञांचे मत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचा अर्थसंकल्प लक्षात ठेवला जातो.

प्रतिनिधित्व

कारण त्याने भीतीच्या वातावरणात आशा निर्माण केली. हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक सुधारणांचे प्रतिनिधित्व करत नव्हता तर भारताच्या आत्मविश्वासाचे पुनरागमन देखील होता.

