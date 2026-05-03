प्राणी ब्रश करत नाहीत, तरीही त्यांचे दात इतके स्वच्छ कसे असतात?

Yashwant Kshirsagar

स्वच्छ आणि मजबूत

तुम्ही प्राण्यांना दात घासताना कदाचित कधीच पाहिले नसेल, तरीही त्यांचे दात खूप स्वच्छ आणि मजबूत असतात.

रहस्य

लोकांच्या मनात अनेकदा हा प्रश्न येतो दात न घासताही प्राण्यांचे दात नेमके कसे निरोगी कसे असतात? चला तर मग जाणून घेऊया.

आहार

वास्तविक पाहता प्राण्यांचा आहारच त्यांचे दात स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो.

कच्चे मांस

बहुतेक प्राणी कच्चे मांस, हाडे किंवा कठीण वस्तू खातात, ज्यामुळे त्यांच्या दातांवर साचलेली घाण नैसर्गिकरित्या निघून जाते.

शाकाहारी प्राणी

याउलट शाकाहारी प्राणी सतत चघळत राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या दातांची सतत नैसर्गिक स्वच्छता होते.

एन्झाइम्स

शिवाय, प्राण्यांच्या लाळेमध्ये असे एन्झाइम्स असतात जे जीवाणूंची वाढ रोखतात.

गोड पदार्थ

माणसांप्रमाणे, ते गोड, साखरयुक्त किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ खात नाहीत, ज्यामुळे दात किडण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

दातांची रचना

त्यांच्या दातांची रचना माणसांपेक्षा वेगळी असते, ज्यामुळे ते नैसर्गिकरित्या अधिक मजबूत असतात.

दात न घासणे

अशाप्रकारे, दात न घासताही, प्राणी या नैसर्गिक यंत्रणांद्वारे आपले दात स्वच्छ आणि निरोगी ठेवतात.

