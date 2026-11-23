Apurva Kulkarni
विमानात विंडो सीट मिळावी अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? विमानाची खिडकी छोटी आणि गोल का असते?
WHY ARE AIRPLANE WINDOWS ROUND
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याच मुख्य कारण म्हणजे विमान उंचीवर उडताना आतील आणि बाहेरील हवेचा दाबात फरक असतो. त्यामुळे गोलाकार रचनेत दाब समप्रमाणात विभागला जातो.
AIRCRAFT WINDOW SHAPE,
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शक्यतो कोपरे नसल्यामुळे एकाच ठिकाणी ताण राहत नाही. त्यामुळे गोलाकर खिडक्यामध्ये भेगा पडण्याची शक्यता कमी असते.
AIRPLANE WINDOW DESIGN
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प्रत्येक उड्डाणावेळी केबिनमधील दाब बदलतो. परंतु गोलाकार हा अधिक मजबूत असतो. तो वारंवार येणारा ताण सहन करू शकतो.
AVIATION FACTS
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तसंच विमानाच्या स्ट्रक्चरला प्रत्येक उड्डाणावेळी एक दबाव सहन करावा लागतो. अशावेळी खिडक्यांमुळे दबाव कमी येतो.
AIRPLANE SAFETY
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प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सुद्धा हा निर्णय घेतला जातो अनेक वेळा चौकनी खिडक्या डॅमेज झाल्यास प्रवाशांसाठी घातक ठरू शकतात.
AIRCRAFT CABIN PRESSURE
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वैज्ञानिक दृष्टिकोनाव्यतीरिक्त गोलाकार खिडक्या दिसायला आकर्षक असातत. त्यामुळे विमानच्या लूकसोबत त्या सूट होतात.
AIRCRAFT CABIN PRESSURE
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AIRCRAFT SAFETY,
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